Madagascar: Padel - Un premier terrain en rooftop à Antananarivo

Le padel, sport de raquette en pleine expansion à travers le monde, marque un tournant historique à Madagascar. Ce jeudi, la Fédération Malgache de Padel (FMP) a assisté à l'inauguration d'un terrain inédit, perché sur le toit du club Playbox, au Bali Tower à Analamahitsy.

Une première pour la Grande Île, où ce nouvel espace sportif allie modernité et panorama exceptionnel sur la capitale. Ce terrain en rooftop, avec sa vue imprenable, ne passe pas inaperçu. Bien plus qu'une simple infrastructure, il représente une étape clé pour le développement du padel à Madagascar. « C'est une belle avancée pour notre sport », s'enthousiasme la FMP dans une publication. « Chaque nouvelle installation comme celle-ci est une opportunité unique de rassembler davantage de joueurs passionnés et d'agrandir notre communauté ».

Le club Playbox, à l'initiative de ce projet audacieux, ne compte pas s'arrêter là. Selon la fédération, des discussions sont déjà en cours pour une intégration officielle au sein de la FMP. « Leur équipe est motivée à rejoindre le mouvement, et nous sommes ravis de les accompagner dans cette démarche », précise l'instance nationale. Avec cette inauguration, Antananarivo se dote d'un lieu emblématique qui pourrait bien attirer curieux et adeptes de ce sport hybride, mêlant tennis et squash.