Tunisie: Coupe de Tunisie - Seizièmes de finale - Le CAB à l'épreuve de l'USBG

Pénible déplacement pour les Cabistes. Sérieux examens pour El Gaouafel et les Cigognes et solides oppositions pour Jendouba Sport et les Aghlabides.

Etalés sur cinq jours, les seizièmes de Coupe de Tunisie ont déjà livré le nom de la JS Manouba qui a décroché son ticket pour les huitièmes de finale de l'épreuve, et ce, après sa courte victoire en déplacement face au CS Khenis (0-1). Aujourd'hui, demain, lundi et mardi, place donc aux restes des explications avec l'entrée en lice des clubs de l'élite, ainsi que des confrontations qui s'annoncent chaudes pour les deux meneurs de la L2, la JS Kairouanaise et Jendouba Sport.

Cet après-midi, une opposition entre deux clubs de L1 se déroulera à Ben Guerdane où l'USBG affronte le CAB. Finaliste en 2016-2017, l'USBG entend aller cette saison le plus loin possible, mais privilégie cependant le maintien, pas encore assuré même si l'équipe a de la marge devant elle. Le CAB, à son tour, a atteint l'apothéose l'année dernière ( finale perdue contre le ST), mais tentera d'atteindre à nouveau les tours avancés, à commencer par écarter d'abord l'USBG avant de se projeter.

Pas évident pour l'OB et EGSG

A Béja, les Béjaois semblent sur du velours à la réception du CS Msaken, pensionnaire de L2 qui entend toutefois frapper un grand coup chez les Cigognes. A Gafsa, El Gaouafel sera, certes, préoccupée par le maintien parmi l'élite, mais en croisant l'ESHS, EGSG pourrait faire un coup double : répéter ses gammes dans l'optique de la dernière ligne droite du championnat et aussi valider une place en huitièmes de finale de Coupe.

Matches-pièges pour Jendouba Sport et la JSK

Passons aux deux leaders de la Ligue 2 à présent. Jendouba Sport reçoit dans son fief la Zliza qui lutte pour le maintien en Ligue 1, alors que la Jeunesse Sportive Kairouanaise accueille le Sfax Railways Sports, un club qui monte comme en atteste son classement au pied du podium du groupe B de la L2. Rencontres forcément exigeantes pour Jendouba Sport et les Aghlabides.

Si pour la JSK, premier de cordée du groupe B de la L2, l'épreuve de Coupe a souvent permis aux Kairouanais d'écrire de belles pages de l'histoire du club, comme en atteste par exemple la finale atteinte en 1996, côté Jendouba Sport, se mesurer à l'ASG servira forcément de répétition générale avant d'enchaîner par sept matchs de championnat où les «Rouge et Noir» caracolent avec cinq unités d'avance sur leur poursuivant immédiat.

Le programme

Aujourd'hui

A Ben Guerdane

US Ben Guerdane-CA Bizertin. Arbitre : Mahmoud Ksiaa

Stade à déterminer

O. Béja-CS Msaken. Walid Hedhli

A Gafsa

EGS Gafsa-ESH Sousse. Nizar Riahi

A Jendouba

Jendouba Sport-AS Gabès. Wael Mosbahi

A Kairouan

JS Kairouan-Sfax RS. Yassine Merghni

Demain

A Tataouine

US Tataouine-Club Africain. Oussema Ben Ishak

A Métlaoui

ES Métlaoui-ES Zarzis. Badis Ben Salah

Au Bardo

Stade Tunisien-O Sidi Bouzid. Raed Jouirou

A Mornag (à huis clos)

SS Mornag-ES Sahel. Houssem Hadj Ali

A Oum Laârayes

GS Oum Laârayes-AS Soliman. Akram Neili

A Hammam Zriba

US Zriba-CS Sfaxien. Ridha Riahi

A Jelma

AS Jelma-PS Sakiet Eddaïer . Montasar Ammar

Lundi 7 avril

A Monastir

US Monastir-JS Omrane. Seïf Ouertani

Mardi 8 avril

A Bembla

CS Bembla-CSH Lif. Houssem Dhahri

Lundi 14 avril

Espérance ST-AS Kasserine. A désigner ultérieurement

N.B : Les matches commencent à 14h00