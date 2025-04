Tunisie: Isolés, mal compris....77% des enfants autistes victimes d'harcèlement scolaire

En Tunisie, près de 200 mille enfants souffrent du trouble du spectre autistique (TSA). L'absence de chiffres exacts et précis sur ce trouble du comportement qui englobe un large éventail de troubles du comportement de nature neuropsychologique, rend difficile la mise en place d'une stratégie nationale pour l'autisme afin de répondre aux attentes des familles en matière de soins et d'accompagnement des enfants et des adultes atteints de TSA.

Le manque de personnel et de structures publiques spécialisées dans la prise en charge des personnes autistes poussent, aujourd'hui, beaucoup de familles à se tourner vers des associations et des structures privées alors que leur coût est très élevé, d'autant plus que les défaillances sont observées à plusieurs niveaux :sur le plan sanitaire, le système de santé publique souffre, en effet, d'un manque de services de soins spécialisés pour les enfants autistes, à l'instar de l'orthophonie, la prise en charge comportementale et cognitive, la rééducation motrice et le suivi psychologique, a relevé Nassima Abdessalem Présidente de l'Association Yacine pour l'Autisme et les Besoins Spécifiques, à l'occasion de la journée mondiale de l'autisme célébrée le 2 avril dernier, sachant que ces services médicaux revêtent une grande importance pour le développement des compétences de l'enfant autiste. Sur le plan éducatif, l'intégration des enfants autistes dans des classes spécialisées et la mise en place de programmes pédagogiques spécifiques adaptés à leurs besoins dans les établissements scolaires publics laissent, quant à eux, à désirer.

S'exprimant de son côté sur une radio privée, à l'occasion de la célébration de cette journée destinée à sensibiliser le grand public au trouble du spectre de l'autisme, le Docteur Lilia Meziou a mis l'accent sur l'importance du diagnostic et de la prise en charge précoce des enfants atteints de TSA. Des symptômes tels que l'isolement, le renfermement sur soi, le manque de concentration, le déficit intellectuel, la stéréotypie qui se manifeste par des mouvements répétitifs chez l'enfant doivent alerter sur la présence d'un trouble du spectre autistique et pousser les parents à consulter un médecin.

La spécialiste a expliqué que contrairement à ce qu'on pourrait penser l'exposition élevée à la TV et aux écrans n'entraînent pas systématiquement l'apparition du syndrome autistique chez des enfants qui sont isolés et qui regardent beaucoup la télévision mais représente, par contre, un facteur déclencheur chez ceux qui présentent une prédisposition génétique.

S'il n'existe pas de médicament, ni de traitement miracle a, par ailleurs, relevé le médecin, la prise en charge précoce des troubles du langage par un orthophoniste, la rééducation par l'ergothérapie, l'équithérapie ainsi que d'autres soins spécialisés entraînent une amélioration notable du comportement de l'enfant autiste au cours de sa croissance et de son développement neuropsychologique, insistant sur le rôle très important que joue les associations spécialisées dans la prise en charge des enfants et des personnes atteintes de TSA.

Il ya lieu de mentionner qu'à l'occasion de la célébration de la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme le 2 avril dernier, plusieurs manifestations ont été organisées dont un événement intitulé 'Autistes et créatifs" par l'Union Régionale de Réhabilitation de Monastir et le groupement de santé de base.

La manifestation a inclus des ateliers de dessin, une exposition des créations d'enfants autistes. Des enfants et des adolescents autistes ont présenté leur parcours inspirant et jalonné de succès malgré leur handicap. Yassine Baccouche, un lycéen autiste passionné de piano et de dessin assisté par intelligence artificielle a obtenu une moyenne de 15/20 tandis que Raïd Slema, un autre enfant atteint de TSA, excelle dans la peinture à l'aquarelle.

Au cours de cet événement, Le Dr. Kaouther Younes, coordinatrice médicale de l'unité, a partagé des chiffres alarmants issues d'une étude : 77 % des enfants autistes ont été victimes d' harcèlement scolaire, dont 52 % de la part de leurs pairs, en raison d'un manque de sensibilisation. Par ailleurs, 19 % des enfants autistes ont subi la violence parentale,résultant de l'exaspération de parents n'arrivant pas à communiquer avec leurs enfants et 12% ont fait l'objet de violence punitive de la part du personnel éducatif.