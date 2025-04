Afrique: L'Expo Osaka 2025, une porte ouverte sur l'Asie pour la Tunisie, selon le ministre Samir Abid

Lors de la réunion finale du comité national chargé de l'organisation de la participation tunisienne à l'Expo 2025 Osaka-Kansai, le ministre du Commerce et du Développement des Exportations, Samir Abid, a souligné l'importance de cet événement pour faire rayonner la Tunisie sur la scène internationale, notamment en matière d'exportations et d'attraction d'investissements.

Le ministre a exprimé son souhait que la participation à l'Expo Osaka 2025 soit un tournant dans l'histoire des participations tunisiennes à de tels événements mondiaux. "Cet événement doit être un jalon important dans nos efforts pour promouvoir les exportations tunisiennes et attirer davantage d'investissements étrangers", a-t-il déclaré.

La réunion, qui s'est tenue vendredi 4 avril 2025 au Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), a coïncidé avec le lancement officiel de la participation tunisienne à l'Expo 2025. L'Exposition Universelle 2025, qui se tiendra à Osaka, au Japon, du 13 avril au 13 octobre 2025, portera sur le thème "Concevoir la société future pour nos vies".,

Un pont vers l'Asie et l'Afrique

Samir Abid a insisté sur l'importance stratégique de l'Expo Osaka pour la Tunisie, précisant qu'elle servira de porte d'entrée vers l'Asie. "L'Expo Osaka 2025 sera une fenêtre sur l'avenir et un vecteur crucial pour renforcer notre partenariat avec les pays asiatiques, qui sont désormais un des plus grands centres de croissance et d'innovation dans le monde", a-t-il indiqué. Il a aussi souligné que la tenue, durant la même période, de la neuvième conférence TICAD 9 (Tokyo International Conference on African Development) permettra de concentrer les efforts sur des opportunités de coopération bilatérale et internationale avec les pays asiatiques et africains.

Le ministre a également évoqué le rôle crucial du pavillon tunisien, qui sera un véritable tremplin pour mettre en valeur la richesse culturelle et touristique de la Tunisie sous un nouveau regard. Il a précisé que ce pavillon mettra également en avant le leadership tunisien dans des secteurs innovants comme les industries technologiques, agricoles, sanitaires, ainsi que dans le domaine des startups.

Dans cette optique, Samir Abid a recommandé d'encourager les propositions et idées novatrices pour soutenir la présence de la Tunisie à l'Expo. Il a appelé à intensifier les réunions et préparatifs à tous les niveaux pour garantir le succès de la journée nationale de la Tunisie, prévue le 13 août 2025 à Osaka.

Il est à noter que la Tunisie participera à l'Expo 2025 avec plus de 170 autres pays et organisations internationales. Le pavillon tunisien, d'une superficie de 300 m², sera situé dans l'espace d'exposition "Saving Lives", sous le slogan "Partenariat dans l'innovation, les sciences et la technologie". Cette manifestation devrait attirer plus de 28 millions de visiteurs venus du monde entier, offrant une visibilité inédite à la Tunisie sur la scène internationale.