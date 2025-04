Tunisie: À partir de 13h - L'Avenue Habib Bourguiba de Tunis sans voitures

À partir de 13 heures aujourd'hui, samedi 5 avril 2025, et jusqu'à 19 heures, l'avenue Habib Bourguiba à Tunis sera entièrement fermée à la circulation dans le cadre de la deuxième édition de l'événement "Deux jours sans voitures". Cette initiative, lancée par la municipalité de Tunis, se poursuivra demain, dimanche 6 avril 2025, de 7h00 à 17h00.

L'avenue Habib Bourguiba sera inaccessible entre la place du 14 janvier et les avenues Alger et Hollande, aujourd'hui et demain, afin de permettre la tenue de diverses activités culturelles et sportives.

Au programme de cette manifestation : des spectacles variés destinés à tous les publics. Ce samedi, le programme inclut notamment des défilés de majorettes sur la rue principale, un spectacle lumineux sous le thème "Tunis pour toi ou Tounes lik", en collaboration avec la délégation régionale du tourisme, ainsi qu'une présentation des publications poétiques 2024 au Centre tunisien du livre.

Les amateurs de sport pourront également participer à des activités inédites, telles que le squash, le badminton, le hockey, le tchoukball et le kendo, organisées par la délégation régionale de la jeunesse et des sports. Ces activités se dérouleront dans l'espace délimité entre la rue Paris et la rue Hussein Bouzian. En parallèle, les cafés de la rue Habib Bourguiba seront animés, et un spectacle musical intitulé "Yalla Tunis Tghanni" sera proposé au public.

Le programme de dimanche 6 avril prévoit la continuation des activités sportives dans la matinée, ainsi que des compétitions et la remise de prix, initiées par le Centre tunisien du livre et la délégation régionale des affaires culturelles, dans une tente située entre les avenues Alger et Hollande.

L'après-midi de cette deuxième journée sera consacré à l'animation des cafés, suivie de spectacles pour enfants sur le thème "Tour du monde", organisés par le groupe "Alpha". Un concert musical du Centre national de la musique et des arts populaires "Sidi Saber" sera également proposé sous l'égide de la délégation régionale des affaires culturelles.