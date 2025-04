Tunisie: USBG - Jamais deux sans trois

Les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane ont battu deux fois cette saison les Cabistes. Jamel Khcharem et ses hommes sont bien décidés à ne pas passer à côté d'un troisième succès.

L'USBG reçoit aujourd'hui le CAB pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de Tunisie. C'est la troisième confrontation cette saison entre les deux équipes. Les deux premières se sont soldées par deux victoires pour les Jaune et Noir de Ben Guerdane, sur le même score étriqué (1-0). Le 30 novembre 2024, Ghazi Abderrazak et ses coéquipiers se sont imposés à Bizerte et sont rentrés avec trois points précieux.

Mais après ce succès en terre bizertine, ils sont entrés dans un très mauvais cycle avec une longue série noire de 12 matches sans victoire. Curieux hasard, ils n'ont renoué avec le succès que contre ce même CAB le 12 mars 2025 au Stade 7 Mars avec un but de Junior Bida. Pour avoir eu raison des Bizertins deux fois, les hommes de Jamel Khcharem partent avec un petit avantage psychologique sur leurs adversaires pour ce match de coupe. «Oui, on peut parler d'un certain ascendant moral sur nos hôtes du jour, confirme l'entraîneur de l'équipe de Ben Guerdane, mais parler de match facile pour nous, c'est un pas que je ne prends pas le risque de franchir.

Pour moi, ce sera même une épreuve plus dure que les précédentes avec un vis-à-vis qui a moins de pression que nous en championnat avec un maintien logiquement assuré et qui sera, de surcroît et à coup sûr, avide de prendre sa revanche après ses deux défaites du 30 novembre et du 12 mars. Nous convoiterons donc ce billet pour les huitièmes avec prudence et vigilance. Nous avons besoin de cette qualification pour gagner en confiance avant d'entrer de plein fouet et d'attaquer nos cinq derniers matches qui seront décisifs pour notre maintien».

Priorité à un dispositif équilibré

Jamel Khcharem n'aura pas à trop cogiter sur le onze de départ à aligner. L'équipe qui a battu ces mêmes Cabistes lors de la 25e journée sera à un élément près reconduite. Le portier Noureddine Farhati sera la clef de voûte du dispositif pour les parades et arrêts en cours de match et éventuellement une garantie sûre en cas de nécessité de recours aux tirs au but.

Arnaud Presnel Banga, Junior Bida, Amour Loussoukou et Houcemeddine Souissi formeront la pierre angulaire d'un milieu de terrain qui sera au four et au moulin dans les deux transitions. Tandis que le compartiment offensif sera basé sur le trio Adnène Yâakoubi, qui a enfin trouvé ses bons repères dans le système de jeu, Iyed Belwafi, très actif sur le couloir, et Adem Ben Ahmed qui pourrait être cette fois sacrifié pour titulariser Rayan Chaibi qui a gagné ses galons de milieu offensif et de pion important sur ĺ"échiquier de l'entraîneur Jamel Khcharem.