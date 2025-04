Congo-Brazzaville: Jeu de Scrabble - Les passionnés des lettres et des mots du continent se retrouvent en fin du mois à Pointe-Noire

Du 24 avril au 3 mai, la ville océane va accueillir les 9es Championnats d'Afrique de Scrabble francophone (Champas), organisés par la Confédération africaine de Scrabble francophone (CASF), en partenariat avec la Fédération congolaise de Scrabble.

Pendant dix jours, la compétition internationale rassemblera les meilleures délégations venues de plusieurs pays francophones du continent africain dans un esprit de compétition, de partage et de fraternité.

Placés sous le signe de la culture, de l'excellence intellectuelle et de la francophonie, les Champas 2025 s'annoncent comme un véritable rendez-vous panafricain, avec la mise en place du village événementiel "Moya - Champas" qui accueillera expositions, animations culturelles, stands de partenaires, ateliers éducatifs et rencontres littéraires.

« Le Scrabble est bien plus qu'un jeu. Il est un outil pédagogique, un vecteur de valorisation de la langue française et un espace de dialogue entre les peuples. Nous sommes fiers d'accueillir cette édition à Pointe-Noire et de faire rayonner le Congo sur la scène francophone », a déclaré un membre du comité d'organisation dirigé par Edson Ikouadja, son président, secondé par Paul Emmanuel Ngouama, le vice-président. Christel Elouma en est la coordinatrice générale et Théo Goma Viaudo, son adjoint. Serge Ngouakamabé est le président d'honneur de cette édition.

L'événement connaîtra également la participation active des écoles, des instituts culturels, des sponsors et des institutions publiques, sans oublier les délégations composées de joueurs chevronnés, d'entrepreneurs, de professionnels et de représentants culturels.

Pour garantir la réussite de ces 9es Champas, le comité d'organisation lance un appel à tous les potentiels partenaires à soutenir l'initiative par leur appui et apport multiforme et contribuer ainsi au succès de cet événement qui allie sport cérébral, diplomatie culturelle et rayonnement régional.