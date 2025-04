Congo-Brazzaville: Basketball - Ewawa Plus enflamme les parquets

La deuxième édition d'Ewawa Plus a transformé un simple tournoi de basketball en un véritable festival sportif et culturel, le 30 mars à Brazzaville. L'événement a réuni anciens champions et passionnés autour de matches intenses, d'innovations remarquables et d'une ambiance festive.

Sur le terrain de basket entièrement rénové de l'esplanade du lycée Pierre-Savorgnan-de-Brazza, les équipes participantes ont livré des performances spectaculaires. Dans la poule A, Family Basket a dominé avec trois victoires consécutives, talonnée par Star du Mess qui a remporté deux matches. AET Basketball et Nous na Nous ont également montré un jeu de qualité malgré des résultats moins favorables.

La poule B a vu Sunday Game s'imposer magistralement avec un parcours sans faute. Cage et Bana Berli ont offert aux spectateurs des confrontations acharnées, pendant que Matsoua Basket peinait à trouver son rythme.

La finale a opposé les deux meilleures équipes du tournoi dans un duel haletant. Sunday Game a arraché la victoire avec 23 points contre 22 pour Family Basket. Les statistiques révèlent l'intensité de la rencontre : Sunday Game a converti quatre lancers francs sur neuf et réalisé huit passes décisives pour sept rebonds, tandis que Family Basket a réussi trois lancers francs sur huit, distribué sept passes décisives et capturé huit rebonds.

Les femmes à l'honneur

L'innovation majeure de l'édition a résidé dans l'organisation d'un match de gala féminin. Pour la première fois, une sélection de jeunes joueuses du championnat a affronté les « Ewawa dames », une équipe composée d'anciennes gloires du basketball congolais spécialement réunies pour l'occasion.

Le tournoi a également instauré le prix du Meilleur marqueur, remis par l'emblématique coach Désiré Nsouékéla à Aymard Kondi de Sunday Game pour ses performances exceptionnelles durant la compétition.

Un festival sportif et culturel

Au-delà des matchs, Ewawa Plus a proposé une expérience complète. Musiciens et danseurs ont animé la journée tandis que divers stands ont offert restauration, services de réparation de téléphones et même vente de moules pour glaces.

L'événement a bénéficié du soutien crucial de partenaires comme SN Plasco, dont le responsable commercial, Olivier Louamba, a exprimé sa satisfaction. « Au départ, comme tout autre partenaire, il y a une petite réticence, mais lorsqu'on arrive sur le terrain, c'est autre chose. Ma société tient à accompagner cette initiative », a-t-il assuré.

Brasco, la Banque postale du Congo et la Fédération congolaise de basketball figurent parmi les autres contributeurs ayant permis le succès de la journée.

Résumant l'essence de l'événement, Prince Youlou, chargé de la logistique et de la planification, a souligné qu'« Ewawa Plus est une plateforme dédiée aux anciens basketteurs, conçue pour leur offrir un véritable espace d'expression et de compétition ».

La deuxième édition s'étant achevée sur un bilan positif, les organisateurs préparent déjà la troisième, promettant une expérience encore plus riche pour tous les amoureux du basket congolais.