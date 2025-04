Ile Maurice: Il se faisait passer pour un policier de l'ADSU pour escroquer ses victimes

Le 16 mars, une plainte a été enregistrée contre Benty Coolen, un habitant de Rose-Belle de 41 ans, accusé de se faire passer pour un policier de l'Anti Drug And Smuggling Unit (ADSU) du port afin d'escroquer des gens. Il leur faisait croire qu'il pouvait leur acheter des véhicules à prix avantageux et avec certaines facilités. Ce n'est pas la seule plainte enregistrée contre cet homme.

Ainsi, un entrepreneur en nettoyage et décoration intérieure de 42 ans et habitant Albion, a déposé une plainte au poste de police des Casernes centrales contre lui. Il explique avoir fait la connaissance de Benty Coolen en janvier dernier, lorsque ce dernier s'est présenté comme un policier de l'ADSU. Benty Coolen lui a montré une carte d'identité avec sa photo et le logo de la Mauritius Police Force. Il se disait également courtier en véhicules.

Le 20 janvier, ils se sont rendus ensemble au port et Benty Coolen lui a montré des véhicules sur le parking de la Mauritius Ports Authority, y compris des véhicules neufs. Le plaignant a alors sélectionné deux véhicules et ils ont convenu d'un montant de Rs 450 000 pour soumettre une offre auprès de la Mauritius Revenue Authority. Deux chèques ont été émis : un de Rs 225 000 et un autre de Rs 200 000. En sus de cela, Benty Coolen a reçu Rs 25 000 en espèces.

Le 22 janvier, Benty Coolen a demandé une somme supplémentaire de Rs 260 000, prétextant que les véhicules étaient de l'année 2023 et que le montant convenu, le 20 janvier, ne pouvait être approuvé. Le plaignant a donc retiré Rs 260 000 et les a remis en espèces à Benty Coolen.

Le 28 janvier, il lui a donné encore Rs 270 000 pour l'assurance des véhicules, la commission de Benty Coolen et l'enregistrement des véhicules. Le 18 février, le plaignant a rencontré Benty Coolen pour finaliser la signature des documents. Cependant, quelque temps après, ses tentatives pour joindre Benty Coolen par téléphone sont restées vaines. Il s'est alors rendu au poste de police du port pour le rencontrer mais personne ne semblait connaître Benty Coolen. C'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il avait été victime d'une escroquerie.

Le montant total escroqué s'élève à Rs 980 000 pour l'achat de deux véhicules. Cette somme provenait de son entreprise, ainsi que de ses économies personnelles.

Pour rappel, Benty Coolen est en détention depuis le 28 février. Un habitant de Port-Louis, âgé de 60 ans, ainsi que sa belle-soeur, ont également été victimes du suspect. Le sexagénaire avait porté plainte au poste de police de Fanfaron en février. Il a expliqué avoir fait la connaissance de Benty Coolen par l'intermédiaire de sa belle-soeur, qui lui avait indiqué que l'individu était un policier de l'ADSU et qu'il avait un arrangement permettant d'acheter une voiture saisie au port pour environ Rs 400 000.

Après avoir accepté cette proposition, il a rencontré Benty Coolen au port et là, ce dernier lui a montré plusieurs voitures et lui a demandé de faire son choix. Benty Coolen portait un uniforme de policier, une veste et se montrait amical avec les policiers et les vigiles présents, ce qui a renforcé sa confiance. Ce n'est que plus tard qu'il a réalisé qu'il avait été victime d'une escroquerie quand Benty Coolen est devenu injoignable alors qu'il devait lui fournir un reçu pour la transaction.