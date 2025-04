Afrique: Futsal féminin - CAN - Les Barea rêvent de jouer le Mondial

Une toute première. Les trente et une Barea du futsal féminin sont en regroupement depuis mercredi, au gymnase d'Ankorondrano. Elles préparent la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc, du 22 au 30 avril.

Les finalistes à l'issue de cette joute continentale représenteront le continent africain à la Coupe du monde de futsal senior féminin aux Philippines, du 21 novembre au 7 décembre.

Ces joueuses qui ont été présélectionnées durant le championnat national à Toamasina, il y a plus d'une semaine, n'auront plus que deux semaines de préparation. « Les principaux critères de sélection ont été, entre autres, la maîtrise technique et tactique et, bien évidemment, la condition physique », souligne le coach national, Steve Princy Manitriniaina. « Cette première semaine, nous travaillons la spécificité du futsal. Nous renforcerons par la suite la tactique», ajoute le technicien. Un match test d'évaluation est prévu ce dimanche, au gymnase d'Ankorondrano. Douze joueuses seront retenues pour faire le voyage au Maroc.

Neuf nations participent à cette version 2025. Madagascar évolue dans le groupe C. Les Barea débuteront contre les Lionnes du Téranga du Sénégal, le 22 avril, puis affronteront les Tanzaniennes, le 24 avril. Le groupe A est composé du Maroc, pays hôte, de la Namibie et du Cameroun. La poule B est constituée, pour sa part, de l'Angola, de l'Égypte et de la Guinée.

Les équipes les mieux classées de chaque groupe, ainsi que la meilleure deuxième, se qualifieront pour les demi-finales. Dans le domaine depuis trois ans, Steve Princy est connu en tant que coach de l'équipe de l'Université Aceem, double vainqueur du tournoi interuniversitaire en 2023 et 2024, chez les filles. Du côté des garçons, Aceem a été successivement finaliste et demi-finaliste.