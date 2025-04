Madagascar: Orientation scolaire - Les métiers exposés aux lycéens

La traditionnelle orientation scolaire et professionnelle « Ny Asako Rahampitso » revient dans les lycées publics. Tous les métiers existant à Madagascar seront exposés aux élèves de la classe de seconde des huit lycées d'Antananarivo ville et du lycée Andoharanofotsy, du 8 au 11 avril, dans le cadre de cet événement organisé par le Rotary Club Antananarivo Ainga. Ce club rotarien cible six mille six cents élèves bénéficiaires dans une centaine de classes.

À l'occasion, de nombreux intervenants du secteur public et du secteur privé, appartenant à différents corps de métiers, vont présenter aux élèves leurs parcours scolaires, universitaires et professionnels. Le but est d'aider ces lycéens à choisir leur orientation dans la poursuite de leurs études.

La plupart des élèves n'ont pas d'idée précise du métier qu'ils souhaiteraient exercer plus tard. Ils tentent une série dans l'espoir de réussir d'un coup l'examen du baccalauréat, sans savoir ce qu'ils feront une fois ce diplôme en poche.

Avec cette orientation scolaire et professionnelle, les experts vont leur transmettre des astuces et des conseils pour arriver à avoir un meilleur futur grâce au bon choix qu'ils feront dès la classe de seconde. De nombreux lycéens sont devenus des médecins, des magistrats, des enseignants, grâce à cette orientation professionnelle menée par le Rotary Club Antananarivo Ainga.