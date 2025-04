Ile Maurice: Y a-t-il eu pression sur le responsable de l'évaluation ?

Dans le cadre de l'enquête sur une malversation présumée d'un montant de Rs 300 millions au détriment de la Mauritius Investment Corporation (MIC) dans le rachat des actions du groupe East Coast Apavou Ltd, les enquêteurs ont convoqué Jhamille Couveline, Head of valuation, qui a remis une copie de l'évaluation effectuée par Elevante Property Services Ltd aux enquêteurs.

Ces derniers souhaitent déterminer si cet individu a rédigé un rapport sous pression ou s'il a agi de son plein gré lors de la fourniture de ces informations. C'est dans ce contexte que le Head of valuation a été auditionné hier.

La Financial Crimes Commission (FCC) a indiqué que la proposition initiale portait sur l'acquisition d'une participation de 70 % dans la société East Coast de la part d'Apavou Hotels Ltd pour un montant de Rs 2,1 milliards, le reste des actions étant détenu par Sun Limited. Le prix d'acquisition était basé sur une évaluation réalisée par Elevante Property Services Ltd, qui avait estimé la valeur totale d'East Coast à Rs 3 milliards.

Les enquêteurs cherchent à comprendre les circonstances de cette évaluation et s'il y a eu manipulation des documents ou des informations qui ont conduit à cette transaction, qui pourrait avoir été effectuée à des conditions défavorables pour la MIC.