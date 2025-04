Ile Maurice: La Financial Crimes Commission s'engage pour la transparence des fonds publics

Des personnalités influentes, soupçonnées d'actes non conformes aux lois du pays, défilent depuis quelque temps à la Financial Crimes Commission (FCC), qui a remplacé l'Independent Commission Against Corruption (ICAC). Certaines ont même été arrêtées et placées en détention pour mauvaise gestion de fonds publics.

«Ces enquêtes en cours ne sont pas seulement un exemple de notre travail, elles sont un avertissement que toute personne manipulant le système devra subir les conséquences de la loi. Les personnes qui le font doivent être tenues responsables de leurs actes», a déclaré Titrudeo Dawoodarry, directeur général par intérim de la FCC, jeudi matin, lors d'un séminaire sur le thème Enhancing Transparency, Accountability and Integrity in the Management of Public Funds, qui a eu lieu à l'Integrated Customs Clearance Centre de la Mauritius Revenue Authority à Le Chaland.

Selon lui, «la FCC ne restera pas un simple spectateur face à la mauvaise gestion des fonds publics et aux crimes financiers.» Et, pour se démarquer de l'ICAC, la FCC adopte une approche plus agressive dans l'application de sa politique de tolérance zéro envers les crimes financiers, en particulier ceux liés à la gestion des fonds publics.

Le directeur général par intérim estime que «le public a le droit de savoir comment son argent est dépensé. Chaque décision liée à la gestion des fonds publics doit être visible, accessible et ouverte à l'examen.» Insistant sur l'importance de la transparence, il avance qu'il «ne doit y avoir aucune opacité.»

Selon lui, la gestion des fonds publics, en particulier lors de l'application du Budget, est souvent entachée de corruption, de mauvaise gestion et de malhonnêteté. «La récente augmentation des allégations de détournement de fonds publics suscite des inquiétudes croissantes quant aux crimes financiers. Une situation confirmée par le rapport de l'audit 2023/2024, qui met en lumière de graves irrégularités financières et des opportunités potentielles de fraude», dit-il.

Le directeur général par intérim de la FCC a indiqué que «plus inquiétant encore, bon nombre de ces problèmes avaient déjà été signalés au cours des audits précédents, mais aucune mesure corrective significative n'a été prise, affaiblissant ainsi l'intégrité et la gouvernance du secteur public.» Il a ajouté que «la FCC s'engage à promouvoir la transparence en enquêtant sur les crimes financiers, en tenant les coupables pour responsables et en prévenant de futures infractions.»

Cet événement d'une demi-journée a également été marqué par des présentations sur divers sujets liés à la gestion des fonds publics.