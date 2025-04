Madagascar: Vatovavy Fitovavinany - Investiture de 61 nouveaux maires

Une cérémonie officielle de remise des écharpes des nouveaux maires s'est tenue hier à Mananjary, dans la région Vatovavy Fitovinany, en présence de nombreuses autorités dont la ministre du Travail et de la Fonction publique, Hanitra Fitiavana Razakaboana ; le président de l'Assemblée nationale, Justin Tokely, ainsi que la population locale. En tout et pour tout, 61 maires ont été installés dont 28 dans le district de Mananjary, 14 à Ifanadiana et 19 à Nosy Varika.

Responsabilités

Dans son discours, Justin Tokely a mentionné que « le pouvoir vient de Dieu et du peuple ». Rappelant ainsi aux maires élus leurs responsabilités. Il les a encouragés à travailler avec intégrité, loin de la corruption, et à assurer un traitement équitable pour tous les citoyens. Il a également souligné l'importance de la collaboration avec l'Etat et les autres acteurs politiques pour le développement de la région Vatovavy Fitovinany.

Enfin, il a incité les maires à travailler avec tous les acteurs politiques, qu'ils soient indépendants ou proches du pouvoir, pour oeuvrer ensemble à l'amélioration des conditions de vie de la population de la Région et contribuer efficacement à la vision du président Andry Rajoelina.