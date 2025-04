Le ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse, Mustapha Hidaoui, s'est entretenu, vendredi, avec plusieurs responsables de l'Union africaine (UA) chargés des affaires de la jeunesse, et ce lors de sa participation aux travaux du "Sommet PAN-AFRICAN Youth Leadership", organisé du 3 au 5 avril à Addis-Abeba (Ethiopie).

Lors de sa participation à ce Sommet organisé sous le slogan: "Libérer le potentiel des jeunes pour une Afrique prospère", M. Hidaoui a effectué une visite au siège de l'UA, où il s'est entretenu avec la Commissaire de l'UA à la santé, aux affaires humanitaires et au développement social, Amma Twum Amoah, la directrice du Département femmes, genre et jeunesse de la Commission de l'UA, Prudence Nonkululeko Ngwenya et l'Envoyée spéciale du secrétaire général (SG) de l'UA, chargée de la jeunesse, Chido Cleopatra Mpemba.

Ces rencontres ont porté sur "les moyens d'enrichir les discussions, d'échanger les expériences et d'établir des partenariats efficaces qui contribuent à soutenir les aspirations des jeunes à un avenir plus radieux pour le continent africain, à travers l'autonomisation de cette catégorie pour lui permettre de jouer un rôle actif dans la construction de l'avenir du continent en renforçant son esprit d'innovation et de leadership".

Ces mesures, ajoute-t-il, "consacrent une véritable dynamique visant à permettre aux jeunes de contribuer à la prise de décision, en témoigne la dynamique sans précédent des jeunes sur la scène nationale, en faisant d'eux un pilier essentiel dans la définition des contours de l'Algérie victorieuse".