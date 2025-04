Afrique du Nord: Boughali appelle à l'intensification des efforts arabes pour soutenir le peuple palestinien

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), Brahim Boughali, a appelé depuis Tachkent (Ouzbékistan), à intensifier les efforts arabes communs pour soutenir le peuple palestinien, indique, vendredi, un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Lors des travaux de la 150e session de l'Union interparlementaire (UIP), il a été convenu de présenter un point d'urgence au nom du groupe arabe sur la situation dans les territoires palestiniens, note la même source.

Ainsi, M. Boughali, qui présidait la réunion du groupe arabe en marge de la 150e session de l'UIP, a salué le niveau de coopération et de coordination entre les parlements arabes, ainsi que "le rôle pivot de la diplomatie parlementaire arabe dans la défense des causes arabes, en tête desquelles la question palestinienne."

Lors de cette réunion, qui a rassemblé les présidents et représentants des parlements arabes participant à la 150e session de l'UIP, M. Boughali a insisté sur "la nécessité d'intensifier les efforts communs arabes, notamment sur le plan parlementaire, pour soutenir le peuple palestinien face à la guerre d'extermination qu'il subit et contrer les politiques de l'occupation sioniste visant à effacer l'identité palestinienne."

A ce propos, il a évoqué "la responsabilité historique qui incombe aux parlements arabes afin de porter la voix du peuple palestinien auprès de la communauté internationale", rappelant que la tribune de l'UIP constitue "une opportunité précieuse pour défendre sans relâche la cause palestinienne, jusqu'à ce que le peuple palestinien obtienne sa liberté et son indépendance et recouvre ses terres", a-t-il affirmé.

Ces efforts s'inscrivent dans le cadre de "l'activation du mémorandum d'entente conclu entre l'APN et l'UIPA, dans le but de renforcer l'action parlementaire arabe commune et de défendre les causes de la nation arabe dans divers fora régionaux et internationaux".

L'ordre du jour de cette réunion prévoyait un certain nombre de questions dont "la présentation d'un point d'urgence au nom du groupe arabe concernant la situation dans les territoires palestiniens", ainsi que "la publication d'une déclaration au nom du groupe arabe concernant les développements de la situation en Palestine", selon la même source.

Il s'agit également de la présentation du bilan des activités du groupe arabe depuis la 149e session de l'UIPA, ainsi que la présentation des candidatures du groupe arabe aux postes vacants au sein des organes de l'UIP.

La réunion a été rehaussée par la présence de la présidente de l'UIP, Mme Tulia Ackson, et du président du Parlement arabe, Mohammed Al-Yamahi, ce qui "lui a conféré un caractère politique particulier, reflétant l'intérêt des dirigeants des parlements arabes pour l'importance d'unifier les rangs arabes au sein des fora internationaux", conclut la source.