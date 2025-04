En raison de l'augmentation notable des activités sportives et récréatives motorisées sur les plages et dunes côtières, en violation des lois et règlements en vigueur, les ministères de l'Intérieur, de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques, de la Pêche maritime et de l'Environnement rappellent fermement que l'utilisation de véhicules tout-terrain et de motos sur ces zones est illégale.

Dans un communiqué rendu public ce samedi 5 avril 2025 sur sa page officielle, le ministère de l'Environnement indique que ces pratiques portent atteinte aux dispositions de la législation en vigueur, notamment les articles 21 et 28 de la loi n° 73 de 1995 relative au domaine public maritime, ainsi que les articles 73, 81 et 145 du Code des forêts et l'article 8 du Code de la route.

Ces activités ont des impacts environnementaux graves, notamment la dégradation des infrastructures destinées à lutter contre la désertification et à stabiliser les dunes de sable littorales. Elles compromettent également les écosystèmes fragiles des zones côtières, contribuant ainsi à la destruction de la biodiversité locale.

Dans ce contexte, l'exercice de ces activités est formellement interdit. Toute personne contrevenant à cette interdiction s'expose à des poursuites judiciaires et aux sanctions prévues, y compris la saisie des moyens utilisés pour ces activités illégales.

Les ministères concernés appellent donc l'ensemble des citoyens à signaler toute infraction observée sur les plages et dunes côtières en contactant les numéros suivants :

193 : Garde nationale

1820 : Ministère de l'Environnement

80101250 : Ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime

Les autorités réaffirment leur engagement pour la préservation de l'environnement côtier et appellent à une vigilance collective afin de garantir la protection de notre patrimoine naturel.