Congo-Kinshasa: Élection des gouverneurs au Kwilu et au Nord-Ubangi - Le Pr Willy Makiashi a fait triompher le ticket de l'USN

Les provinces du Kwilu et du Nord-Ubangi ont enfin leurs nouveaux gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs après les scrutins organisés le 2 avril.

Dans la province du Kwilu, les scrutins se sont particulièrement négociés dans un climat de tension orchestré par quelques membres de l'Union sacrée de la Nation (USN) en rupture de ban avec l'idéologie de ce regroupement politique. Nonobstant ce qui peut être considéré comme une rébellion en interne, le secrétaire général du Palu, le Pr Willy Makiashi, a fait preuve de responsabilité pour faire triompher le ticket de ce groupement.

L'enjeu était de faire respecter la consigne de vote telle qu'édictée par le secrétaire permanent et porte-parole de l'USN, le Pr André Mbata Mangu, via son communiqué du 31 mars. Les sociétaires et députés provinciaux de l'USN des deux provinces concernées étaient astreints à s'aligner derrière les tickets ayant reçu le quitus de la Haute autorité politique de la plateforme, en l'occurrence, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Pour la province du Kwilu, le dévolu était jeté sur la personne de Phillipe Akamituna Ndolo pour occuper le poste de gouverneur. Marie-Claire Kengo Wa Dondo, quant à elle, était positionnée pour diriger le Nord-Ubangi. Jusqu'à la dernière minute, tout était fait pour que cette consigne de vote soit appliquée sans faille. C'est dans cette optique qu'il faut saluer l'implication personnelle du Pr Willy Makiashi, qui n'a pas tardé de dépêcher à Bandundu-ville quelques cadres de son regroupement politique AAC-Palu, afin de matérialiser le choix de l'USN dans le Kwilu.

À la tête de son regroupement AAC- Palu qui regorge au total huit députés dans l'Assemblée provinciale du Kwilu élus à l'issue des élections législatives de 2023, le Pr Willy Makiashi devait veiller à ce que les voix ne soient pas dispersées. Ce qui fut fait. Au terme des élections des gouverneurs, vice-gouverneurs et des sénateurs du Kwilu organisées le 2 avril dernier, les huit députés provinciaux AAC-Palu ont voté à l'unanimité le ticket de l'USN.

L'honorable Akamituna Ndolo Philippe été a élu avec 28 voix sur 47 députés provinciaux constituant le corps électoral. Le nouveau gouverneur sera secondé par le Pr Espoir Masamaki, actuel directeur de cabinet du conseiller spécial du chef de l'État, en qualité de vice-gouverneur.

Une rébellion de palais...

Cependant, les choses n'ont pas été aussi simples. Didier Mazenga, l'actuel ministre de l'Intégration régionale, s'est mis en porte-à-faux vis-à-vis des orientations données par l'USN en jouant les trouble-fêtes. Il a non seulement désavoué publiquement le communiqué du Pr André Mbata Mangu, mais s'est payé le luxe de s'opposer farouchement au choix du candidat commun de l'USN.

Didier Mazenga a, contre toute attente, soutenu la candidature de Me Donald Sindani, originaire de Masimanimba comme lui, au poste de gouverneur du Kwilu. Il s'agit là, à en croire maints analystes, d'une indiscipline caractérisée de la part d'un acteur politique qui, malgré tout, continue de revendiquer sa filiation à l'USN. Une attitude qui trahit son inconstance politique. Il s'est tiré, en tant que candidat indépendant, avec trois voix sur quarante-sept à l'élection des sénateurs du Kwilu.

Il revient à la hiérarchie de l'USN de tirer les conséquences qui s'imposent face à cet acte de rébellion en son sein afin de rétablir l'ordre et la discipline. Quant au Pr Willy Makiashi, il a donné la pleine mesure de son sens élevé de responsabilité et fait preuve de sa capacité à servir le pays au plus haut niveau.