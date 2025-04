Gabon: Avec ou sans rien, Oligui, on est avec toi !

Le professeur Pierre Daniel Indjendjé Ndala, Eugène-Boris Elibiyo et leurs amis d'Owendo ont réaffirmé, avec force et conviction, leur soutien au président de la Transition et désormais candidat officiel à l'élection présidentielle, le Général Brice Clotaire Oligui Nguema. Alors que la campagne électorale bat son plein, ils ont tenu à afficher leur engagement en scandant : « Avec ou sans rien, Oligui, on est avec toi ! », traduisant ainsi leur fidélité au chef de l'État et leur détermination à accompagner son projet politique.

À travers cette déclaration, ces citoyens engagés expriment leur reconnaissance envers les actions entreprises par le Président Oligui Nguema depuis son accession au pouvoir. Pour eux, la Transition en cours a permis d'amorcer des réformes cruciales pour le pays, et sa candidature s'inscrit dans la continuité d'un projet national ambitieux visant à refonder le Gabon sur des bases solides.

Le Pr Indjendjé Ndala et Eugène-Boris Elibiyo, figures émergentes de la cité sous l'angle du renouveau, estiment que le combat pour un Gabon réformé ne saurait être conditionné par des intérêts matériels. « Notre soutien au Président Oligui Nguema ne dépend pas des avantages que nous pourrions recevoir. Il repose sur une conviction sincère et un désir ardent de voir notre pays avancer », ont-ils souligné.

Sur le plan politique, la candidature du Président Oligui Nguema incarne un tournant décisif pour le Gabon. Elle représente un nouvel élan de stabilité après une période de transition marquée par la refonte institutionnelle et le renforcement de la souveraineté nationale. Le programme du candidat propose une gouvernance inclusive, en rupture avec les pratiques du passé, et met en avant une politique de développement axée sur la justice sociale et la transparence.

En soutenant le Président-candidat, les citoyens d'Owendo affirment leur adhésion à une vision politique qui privilégie l'intérêt général, la réconciliation nationale et la construction d'un État moderne où chaque Gabonais trouve sa place. Cette dynamique s'inscrit dans une logique de consolidation des institutions démocratiques et de renforcement des politiques publiques au service de la population.

En plus de leur soutien indéfectible, les leaders d'Owendo approuvent pleinement le programme de société présenté par le Président-candidat. Ils y voient une feuille de route claire et ambitieuse pour la modernisation du pays, la restauration de la justice sociale et l'amélioration des conditions de vie des Gabonais.

Parmi les axes prioritaires du programme qu'ils soutiennent, on retrouve :

Le renforcement des infrastructures et des services publics ;

Une politique éducative et professionnelle adaptée aux réalités du pays ;

L'autonomisation des jeunes et des femmes à travers des initiatives économiques concrètes ;

La lutte contre la précarité et l'injustice sociale ;

Une gestion rigoureuse et transparente des ressources nationales.

Si ce soutien est indéfectible, il n'en reste pas moins exigeant. Les populations des deux arrondissements que compte la commune d'Owendo, à travers leurs porte-paroles, encouragent le Président-candidat à maintenir le cap des réformes engagées et à concrétiser ses engagements de campagne.

Elles espèrent notamment :

Une gouvernance transparente et participative ;

Une amélioration significative des conditions de vie des populations ;

Des réformes éducatives et économiques favorisant l'insertion des jeunes ;

Une lutte accrue contre la corruption et les privilèges indus ;

Un appel à l'unité nationale pour la victoire d'Oligui Nguema

Alors que la campagne électorale est désormais lancée, les leaders d'Owendo appellent l'ensemble des Gabonais à se mobiliser derrière la candidature du Président Oligui Nguema. Ils insistent sur la nécessité d'un engagement collectif afin d'assurer la victoire de leur candidat et d'inscrire les réformes entreprises dans la durée.

L'enjeu dépasse le cadre électoral : il s'agit d'un choix de société, d'un engagement à construire un Gabon plus juste, plus prospère et plus souverain. Pour les citoyens d'Owendo, le Général Oligui Nguema incarne l'homme de la situation, capable de mener à bien les aspirations du peuple gabonais et de garantir une transition réussie vers un avenir stable et prospère.

« L'heure n'est pas aux divisions mais à l'unité. C'est ensemble que nous bâtirons le Gabon de demain. Nous devons donner une chance à cette candidature et accompagner la vision portée par le Président Oligui Nguema », concluent-ils.

Le message est clair : en pleine campagne électorale, la population d'Owendo demeure fidèle à son engagement envers le Président-candidat. Avec ou sans rien, son soutien à Oligui Nguema reste inébranlable.