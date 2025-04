Gabon: Bâtis de Femmes - Un catalyseur de l'autonomisation économique des femmes et des jeunes filles vulnérables par l'entrepreneuriat

À l'occasion de la célébration différée de la Journée Internationale des Droits de la Femme, l'association Bâtis de Femmes et de Jeunes Filles Vulnérables a organisé une formation gratuite placée sous le thème évocateur : « Femme, oeuvre de tes mains ». L'objectif : outiller les femmes et jeunes filles en situation de vulnérabilité afin qu'elles deviennent des actrices de leur propre développement par le biais de l'entrepreneuriat.

1. Une ouverture sous le signe de l'engagement.

La journée a été orchestrée par Mme Carène Ngoko, Vice-Présidente de l'association, qui a posé le cadre en soulignant l'importance de cette initiative dans un contexte où les femmes, en Afrique et au Gabon en particulier, aspirent de plus en plus à jouer un rôle moteur dans la sphère économique. Elle a rappelé que les droits des femmes ne sont pas qu'un combat juridique ou symbolique, mais aussi une réalité sociale, économique et communautaire.

2. Un témoignage de résilience et de leadership.

Prenant la parole, Mme Vanessa Onanga Mbourou, Présidente de l'association, a captivé l'auditoire par son parcours inspirant. Ancienne employée de Nestlé, elle a décidé en 2016 de se lancer dans l'entrepreneuriat, animée par le désir de contribuer concrètement à la lutte contre la précarité féminine. C'est ainsi qu'est née Bâtis de Femmes, une association qui promeut l'autonomie, la dignité et l'épanouissement de la femme.

3. Une vision fondée sur l'action et la solidarité.

La Présidente a présenté les missions de l'association, articulées autour de deux axes majeurs :

· L'action sociale : santé, éducation, environnement, amélioration des conditions de vie ;

· L'appui économique : accompagnement des femmes dans la création et la gestion de leurs activités génératrices de revenus.

4. Une équipe renforcée pour plus d'impact.

L'événement a été marqué par l'intégration de deux nouveaux membres engagés au sein de l'association :

· Mme Joanna Dingam épouse Mavoungou Bello, nommée Chargée de la Communication ;

· Mme Lokonga Bombaka épouse Obame, en charge du Comité Social.

Ces nominations témoignent de la volonté de professionnaliser davantage les actions de l'association.

5. L'entrepreneuriat comme levier d'émancipation

L'un des temps forts de la journée fut la conférence animée par M. Emmanuel Ombana, expert en promotion de l'emploi, qui a abordé le thème « De la Passion à l'Entrepreneuriat ». À travers une présentation vivante et accessible, il a invité les participantes à transformer leurs talents et savoir-faire en projets viables. Il a partagé des clés de réussite, en s'appuyant sur des exemples concrets de femmes entrepreneures qui ont su allier résilience, stratégie et foi.

6. Les 10 clés du succès entrepreneurial

Pour clôturer cette session, Mme Vanessa Onanga Mbourou a dévoilé 10 piliers fondamentaux pour réussir en entrepreneuriat :

1. La patience

2. La confiance en soi

3. L'ambition

4. La persévérance

5. Le goût du challenge

6. L'intégrité

7. La créativité

8. L'écoute

9. La gestion rigoureuse

10. La spiritualité

Des principes qui, selon elle, doivent guider toute femme désireuse de s'émanciper par le travail et la foi en son potentiel.

7. Une clôture pleine d'espoir et de foi.

La formation s'est achevée avec une allocution du Révérend Pasteur Jerry Onanga Mbourou, co-fondateur de l'association. Son discours inspirant a mis l'accent sur la persévérance et la foi en Dieu :

« Rien ne se construit dans la facilité. Le succès est un fruit de la discipline, de l'engagement et de la foi. Mettez Dieu au coeur de vos projets, bannissez la paresse, et vous verrez des portes s'ouvrir. »

8. Un engagement renouvelé pour l'avenir

Au terme de la journée, les participantes sont reparties galvanisées, avec des outils concrets et une motivation renouvelée pour initier ou renforcer leurs projets entrepreneuriaux. Plus qu'une formation, cette journée fut un tremplin vers l'autonomisation, confirmant la pertinence de l'action de Bâtis de Femmes dans la lutte contre la vulnérabilité économique des femmes et des jeunes filles au Gabon.