Gabon: La campagne présidentielle s'ouvre à Mounana pour élire Oligui Nguema

Le meeting du candidat du Rassemblement des bâtisseurs, Brice Clotaire Oligui Nguema, s'est ouvert ce vendredi 04 avril 2025 à Mounana. Plusieurs appels à la mobilisation et à la sensibilisation se sont succédé à la tribune, les appels, parmi lesquels ceux du Directeur de campagne de la commune de Mounana, Rodrigue Bokoko et surtout, celui du dignitaire, Zacharie Myboto.

Les filles et fils de Mounana ont investi l'esplanade de la gare routière pour témoigner leur soutien au candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, sous le regard bienveillant du patriarche Zacharie Myboto. Il a d'ailleurs appelé les uns et les autres, à voter massivement pour Brice Clotaire Oligui Nguema. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est pour lui, celui qui garantit un bel avenir pour les Gabonais et qui restaure leur dignité.

« Les forces de Défense et de Sécurité ont permis de libérer le Gabon du mal. Brice Clotaire est l'homme de la situation. C'est l'homme du moment. C'est avec lui que le pays va se construire. Il a sauvé le pays pour assurer l'avenir de la jeunesse, assurer plus de tranquillité, de progrès... Il a fait ses preuves en 19 mois seulement. Nous allons lui faire confiance afin que le 12 avril, nous puissions nous lever et aller voter le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pour assurer un avenir radieux au Gabonais. »

Rodrigue Bokoko, Directeur de campagne du Président candidat, ne dira pas le contraire lorsqu'il affirme sans ambages que : « C'est fort du bilan élogieux, accompli en seulement 19 mois, que je vous exhorte, femmes, notables, et jeunes, à porter votre choix le 12 avril prochain, sur le Libérateur, le Josué du peuple gabonais, le bâtisseur qui a des grandes ambitions pour son pays : Brice Clotaire Oligui Nguema »

Les jeunes, les femmes, les notables, dans une ferveur populaire, empreinte de sincérité, ont eux aussi, tour à tour, appelé à la mobilisation, pour porter Brice Clotaire Oligui Nguema à la magistrature suprême, au soir du 12 avril prochain.