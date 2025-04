Le vendredi 28 mars, l'hôtel Hibiscus a accueilli l'Assemblée Générale Ordinaire du Pan African Forest Certification (PAFC) Gabon.

Une rencontre stratégique et déterminante où les membres se sont réunis avec une volonté claire : dresser un bilan sans complaisance, tracer les perspectives d'avenir et adopter des outils robustes pour repositionner le PAFC comme acteur incontournable de la gestion forestière durable au Gabon et en Afrique centrale.

Un bilan lucide et des défis à relever avec fermeté

Sous la présidence de Rose Ondo, les travaux ont débuté par une présentation rigoureuse des activités menées : campagnes de sensibilisation, formations professionnelles, suivi des adhérents... Le rapport financier, salué pour sa clarté et sa transparence, a permis de mettre en évidence la bonne gouvernance financière de l'organisation.

Mais cette lucidité n'a pas empêché les membres d'aborder sans détour les défis persistants. Le manque de visibilité du PAFC reste un frein majeur à son rayonnement. Madame ONDO, dans une déclaration sans équivoque, a lancé un appel fort :

« Il est temps de sortir de l'ombre. Il faut une stratégie de marketing audacieuse, constante, visible. On ne peut plus se contenter d'actions discrètes. Le PAFC doit occuper l'espace public. »

Cette prise de position a galvanisé l'assemblée, qui s'est engagée à redoubler d'efforts pour attirer les entreprises forestières et environnementales vers la certification PAFC. L'unanimité s'est faite autour d'une exigence : le PAFC doit changer d'échelle.

2025 : une année de transformation ambitieuse

L'avenir du PAFC s'écrira désormais avec une ambition renouvelée. En 2025, plusieurs actions phares seront déployées :

· Lancement de formations ciblées en provinces, pour démocratiser la connaissance des standards PAFC Bassin du Congo et favoriser l'adhésion locale ;

· Révision approfondie de la norme PAFC BC, pour l'aligner avec les exigences réglementaires européennes (RDUE) et renforcer sa légitimité à l'international ;

· Renforcement de la gouvernance interne, avec une mise à jour de la liste des membres, l'enregistrement de nouveaux adhérents et la radiation des membres inactifs, pour une organisation plus agile, plus représentative, plus réactive.

Des outils stratégiques pour un impact durable

Moment fort de cette Assemblée : l'adoption de nouveaux documents structurants. L'alignement du standard PAFC-BC_NORM-001-2019 avec le RDUE et la validation du nouveau standard de certification de Groupe GF marquent un tournant. Ce sont des avancées majeures qui traduisent la volonté du PAFC de s'ancrer dans une dynamique de modernisation et de crédibilité à l'échelle régionale et internationale.

Un engagement collectif réaffirmé

Dans une ambiance empreinte de détermination et de solidarité, les membres ont réaffirmé leur engagement à porter haut les valeurs d'une gestion forestière responsable, éthique et durable. Le PAFC Gabon entend désormais jouer pleinement son rôle de catalyseur du changement, en mobilisant tous les acteurs - privés, publics, techniques et communautaires - autour d'un projet commun : la préservation active des forêts africaines par la certification.

Le message est clair : l'heure n'est plus à la prudence, mais à l'action résolue. Le PAFC se transforme, s'impose, et compte bien devenir le pilier d'une gestion forestière durable pour les générations futures.