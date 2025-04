Sénégal: Accès universel à l'eau potable et gestion du foncier - Les mesures du Diomaye Faye

L'accès universel à l'eau potable et la problématique du foncier n'ont pas été occulté par le président de la République, lors de son discours à la nation du jeudi 03 avril 2025.

Concernant le premier point relatif au liquide précieux, Bassirou Diomaye Diakhar Faye soutient : «Conscients de la priorité de l'accès universel à l'eau, nous avons engagé la réalisation de la phase 2 des forages ruraux et lancé les études de faisabilité du «Grand Transfert d'Eau». Ce dernier projet, très structurant comme les autres, portant sur les «Autoroutes de l'Eau», contribuera à la sécurisation de l'approvisionnement en eau potable de près de 15 millions de Sénégalais.

Dans la même dynamique, nous accélérons les projets sur l'électrification rurale pour l'atteinte rapide de l'accès universel à l'électricité. Pour ce faire, nous veillons rigoureusement à la bonne exécution des chantiers afin que les délais soient respectés et les coûts maîtrisés, notamment grâce à la renégociation de contrats majeurs permettant l'électrification de 2 740 localités supplémentaires».

S'agissant du foncier, le président Diomaye Faye relève qu'«il a fait l'objet d'un audit inédit, ayant conduit à des mesures correctives qui sont en cours de mise en oeuvre. Désormais, la gestion du patrimoine foncier se fait avec rigueur, transparence et responsabilité, mettant ainsi progressivement un terme aux pratiques de bradage des terres, tout en garantissant une répartition juste et équitable des ressources nationales.

Cette dynamique sera poursuivie avec la relance des concertations sur la délicate, mais nécessaire et inéluctable réforme foncière».

107 MILLIARDS POUR LA PHASE 2 DU PAVIE DE LA DER ET 19,53 MILLIARDS POUR L'APUREMENT DES RAPPELS DES ENSEIGNANTS

En outre, pour renforcer et soutenir activement l'autonomisation économique des femmes, précise-t-il, «la phase 2 du programme PAVIE de la DER, avec une dotation d'un montant de 107 milliards de FCFA, sera lancée dans les prochains jours. Elle sera couplée à un vaste programme innovant de 3.000 fermes intégrées sur une superficie de 15 000 hectares répartis sur l'ensemble du territoire, associant agriculture et élevage».

Enfin, révèle le chef de l'Etat, «l'apurement des rappels, loin d'être exhaustif, a atteint les 19,53 milliards de FCFA, à la fin du mois de mars 2025, pour un effectif bénéficiaire de 9.479 enseignants. Il s'y ajoute des mises en solde concernant 1.198 maîtres et professeurs contractuels pour un impact budgétaire annuel de 5,79 milliards FCFA».

RESILIENCE, UNITE ET DETERMINATION, POUR BATIR «LE SENEGAL JUSTE ET PROSPERE AUQUEL NOUS ASPIRONS»

Par ailleurs, il a annoncé la poursuite du dialogue social élargi à toutes les couches de la population. «C'est pourquoi, j'ai récemment instruit le Premier Ministre, Monsieur Ousmane Sonko, d'organiser la grande concertation nationale avec les partenaires sociaux. Avec les autorités religieuses et coutumières, la société civile, le secteur privé et l'ensemble des forces vives de la Nation, nous poursuivrons sans relâche cette démarche participative et inclusive». Et d'ajouter : «Ainsi, nous matérialisons notre engagement à garantir une cohésion nationale toujours renforcée, fondement indispensable du Sénégal juste, solidaire et prospère auquel nous aspirons tous».

Le président Diomaye Faye en appelle à la résilience et à l'unité pour bâtir un Sénégal juste et prospère. «En effet, l'histoire des nations nous enseigne que le chemin du développement nécessite des sacrifices collectivement consentis, afin que des lendemains meilleurs puissent advenir. J'appelle donc chacune et chacun à faire preuve de résilience, de solidarité active et d'engagement patriotique, face aux défis nombreux et complexes qui se dressent sur notre chemin.

Regarder dans la même direction, celle du proche avenir de nos enfants, doit être l'horizon fédérateur de toutes nos énergies. Ensemble, forts de notre unité et de notre détermination, nous bâtirons le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons. Vive le Sénégal souverain ! Vive l'Afrique unie et debout ! Bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous !»