Afrique: L'UA a souligné l'importance du partenariat avec l'UE pour la promotion des intérêts de l'Afrique.

Addis-Abeba — La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, Selma Malika Haddadi, s'est jointe au corps diplomatique pour célébrer la Journée de l'Europe, soulignant l'importance du partenariat UA-UE pour la réalisation des aspirations de développement de l'Afrique.

S'exprimant lors de cet événement, la vice-présidente de la Commission a souligné qu'à mesure que l'Afrique progresse vers les objectifs de l'Agenda 2063, l'Union africaine accorde une grande importance aux partenaires qui reconnaissent et soutiennent les priorités et la trajectoire de développement du continent.

Elle a souligné qu'en période d'incertitude géopolitique et de défis pour le multilatéralisme, le renforcement de la coopération entre l'Afrique et l'Europe est plus crucial que jamais.

La vice-présidente a mis en avant quatre axes prioritaires pour guider la collaboration future : la construction d'une Afrique et d'une Europe prospères et durables, le renouvellement de l'engagement en faveur de la paix et de la sécurité, le renforcement du partenariat sur les migrations et la mobilité, et la réaffirmation d'un engagement ferme en faveur du multilatéralisme.

Elle a enfin appelé à des actions concrètes pour traduire ces priorités communes en progrès tangibles pour les deux continents.