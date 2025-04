Madagascar: Astronomie - Le hackathon s'invite dans la capitale

Madagascar accueille, du 7 au 11 avril, une étape régionale du Hack4Dev Data Science Hackathon. Un rendez-vous scientifique qui mobilise étudiants et professionnels autour de l'intelligence artificielle et des données spatiales.

L'Axian University et NextA Andraharo seront, cette semaine, les hôtes du Hack4Dev Madagascar Data Science Regional Hackathon, une compétition internationale centrée sur l'exploitation des données issues des CubeSats, ces mini-satellites utilisés dans le cadre de missions scientifiques et spatiales. Organisé par Astropulse, une équipe regroupant data scientists, enseignants et étudiants spécialisés en astronomie et astrophysique, l'événement s'inscrit dans un cycle de quatorze hackathons organisés entre février et avril 2025, en partenariat avec des institutions réparties sur plusieurs continents.

Pendant cinq jours, des participants issus des domaines de l'informatique, de la science des données, de l'intelligence artificielle et de l'astrophysique collaboreront pour relever un défi technique : concevoir des modèles capables de traiter efficacement des flux de données spatiales, en optimisant la précision tout en réduisant la consommation de ressources, une contrainte clé pour les systèmes embarqués.

« Les équipes bénéficieront d'environnements de développement de pointe, notamment via le système de cloud computing ilifu, pour construire, tester et affiner leurs pipelines de traitement de données. À la fin de l'événement, la meilleure solution malgache sera sélectionnée pour représenter le pays face aux lauréats des autres hackathons régionaux », précise le communiqué.

L'équipe qui se distinguera à l'échelle internationale par la qualité et l'innovation de sa solution recevra une distinction décernée par DARA (Development in Africa with Radio Astronomy). Elle co-signera également un article académique publié par Hack4Dev, offrant aux lauréats une reconnaissance scientifique et des opportunités de collaboration avec des experts du domaine.