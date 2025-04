Madagascar: Accompagnement des entreprises - Une antenne de l'EDBM à Tolagnaro

Promotion des investissements. C'est dans cette optique que l'antenne de l'Economic Development Board of Madagascar (EDBM) a été inaugurée jeudi dernier à Tolagnaro, région Anôsy. « La région, avec ses potentialités dans l'agriculture, la pêche, le tourisme, l'industrie, ne veut que dynamiser ses structures de développement », a souligné Voahary Rakotovelomanantsoa, gouverneure de la région Anôsy.

Cette nouvelle antenne a pour mission d'attirer plus d'investisseurs privés et d'accompagner les entrepreneurs locaux avec des services de proximité. L'antenne de l'EDBM à Tolagnaro, avec Larissa Razafiarifiny comme chef, brassera en effet l'accompagnement des opérateurs économiques de la région Anôsy et de celle de l'Androy. Elle facilitera le déploiement de la création d'entreprises ainsi que celle en ligne par la plateforme « Orinasa ».

Une session sur l'utilisation de la plateforme par les usagers du secteur privé local et les services techniques déconcentrés s'est également tenue. « La plateforme « Orinasa » présente l'avantage de simplifier la création, la modification et la radiation d'entreprises. Un service digitalisé désormais disponible au niveau de l'antenne à Tolagnaro », indique l'EDBM.

Une forte délégation est venue inaugurer la structure d'accompagnement locale de l'EDBM à Tolagnaro. Les ministres de l'Industrialisation et du commerce, David Ralambofiringa, du Transport et de la Météorologie, Valéry Ramonjavelo, le coordonnateur du Pôle intégré de croissance, Ladislas Rakotondrazaka, et le PCA de l'EDBM, Joël Randriamandranto.