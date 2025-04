Afrique: L'animation malgache mise en lumière au FIFAM 2025

Le Festival international du film d'animation de Madagascar (FIFAM) se tiendra à l'Institut français de Madagascar du 11 au 19 avril 2025. Il mettra à l'honneur les talents locaux et les enjeux du secteur à travers une programmation variée.

Du 11 au 19 avril, l'Institut français de Madagascar accueillera la nouvelle édition du Festival international du film d'animation de Madagascar (FIFAM), qui ambitionne de valoriser la création locale tout en favorisant les échanges professionnels dans le domaine de l'animation. À travers des projections, des rencontres, des ateliers et une compétition nationale, l'événement vise à fédérer les acteurs du secteur et à encourager la formation.

« Le cinéma d'animation nous permet de créer des mondes entiers à partir de rien. C'est un processus magique, mais aussi immensément responsabilisant », souligne Brenda Chapman, réalisatrice de Rebelle et première femme à avoir remporté l'Oscar du meilleur film d'animation. Une citation qui résume l'esprit du festival.

Le FIFAM s'inscrit dans un contexte de structuration du secteur à Madagascar, avec l'émergence de deux écoles spécialisées et la reconnaissance de projets tels que La Fabrique des Filles de Dina Nomena et Ashiko Ratovo au Festival d'Annecy. Le festival entend notamment mettre en valeur les créations régionales et féminines, encore peu visibles, et faciliter l'accès du jeune public à la culture de l'image à travers des ateliers pédagogiques.

Projections quotidiennes

Le thème retenu pour l'édition 2025, « Le mythe des Zazavavindrano », fait référence aux esprits aquatiques féminins de la tradition malgache, symboles de création et d'ouverture sur le monde.

Des projections quotidiennes se tiendront du 12 au 17 avril, accompagnées de tables rondes portant notamment sur « Les voix des femmes dans l'audiovisuel à Madagascar » (12 avril) et « Produire un film d'animation dans l'océan Indien » (16 avril). Une masterclasse sera animée par la réalisatrice nommée aux Oscars Stéphanie Clément le 14 avril. Des ateliers destinés aux enfants leur permettront de découvrir l'animation à travers la fabrication de jouets optiques. La cérémonie de clôture, prévue le 19 avril, proposera un concert dessiné (entrée: 5000 ariary).

Neuf courts-métrages sont en compétition pour l'Ondine d'or et l'Ondine du jury, des trophées conçus par l'artiste Finoana Ratovo Andriantseheno. Le public pourra voter pour son film préféré, et les résultats seront dévoilés lors de la remise des prix, le 19 avril à 15 h.

Le jury réunit des professionnels du secteur : Arnauld Boulard, fondateur des studios Gao Shan Pictures ; Nabilah Dodat, chargée du développement international au sein des mêmes studios ; Joey Aresoa, metteuse en scène et cofondatrice d'EKAA ; et Ridah Andriantomanga, réalisateur et directeur du pôle Animhouse chez Ony.

L'édition 2025 du FIFAM s'annonce comme un moment fort pour l'animation malgache, témoignant du dynamisme croissant de ce secteur culturel.