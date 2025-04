Madagascar: Sport auto - Fsam - Un comité transitoire assure la continuité

Pour assurer la gestion de la Fédération, un comité transitoire a été mis en place pour la saison 2025, car « le président Jimmy Rakotofiringa a déposé une lettre d'indisponibilité ».

Dans le flou. Les membres du comité transitoire, qui assurent la gestion provisoire de la Fédération du Sport Automobile de Madagascar (Fsam), ont été présentés officiellement hier, au restaurant Padel, à Marais Masay.

À l'issue d'une élection organisée par les présidents des clubs affiliés à la fédération, le 27 mars, le président du club Asacm, Jeannot Rabekoto, a été élu à la présidence du comité transitoire. Thierry Ramahandry du club TMF-Rally assure le poste de vice-président et Rindra Ranaivo le poste de secrétaire général. Les autres présidents de clubs sont désignés conseillers au sein du comité.

L'assemblée générale ordinaire de la fédération s'est tenue le 26 mars, au Palais des Sports à Mahamasina. « Le président de la Fédération, Jimmy Rakotofiringa, a déposé une lettre d'indisponibilité pour la suite de son exercice jusqu'à la prochaine élection, prévue en avril 2026 », mentionne le président du comité. Cette lettre, signée par le président et le vice-président de la Fsam, a été déposée auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports. La rédaction a tenté d'appeler à plusieurs reprises Jimmy Rakotofiringa pour avoir sa version, mais il n'a pas décroché.

Tous les présidents ou leurs représentants respectifs ont assisté à la conférence de presse de présentation du comité hier, sauf celui du club AC 501 à Toamasina, qui a été excusé. Treize clubs sont actuellement affiliés à la Fédération.

Relation internationale

« Notre mission est d'assurer la continuité jusqu'à la prochaine élection. Le calendrier pour la saison a déjà été établi et nous tâcherons d'assurer l'organisation de toutes ces compétitions », souligne Jeannot Rabekoto.

« Son indisponibilité n'empêchera pas Jimmy Rakotofiringa de se présenter aux prochaines élections... La prochaine assemblée générale élective est prévue en avril de l'an prochain. L'élection sera organisée et dirigée par le doyen et le plus jeune des présidents des clubs », précisent les membres du comité transitoire.

Prévue cette semaine mais reportée à deux reprises, la passation entre l'ancienne équipe de la Fédération et les dirigeants du comité devrait se tenir ce week-end, au plus tard lundi, selon la disponibilité du président « indisponible », d'après toujours les membres du comité. Ces derniers ont promis de procéder à la relance des relations et de la collaboration avec la Fédération internationale (FIA) pour qu'il n'y ait aucun impact sur les pilotes évoluant à l'étranger. Il a été aussi évoqué que toutes les compétitions de la saison 2025 seront validées et tous les titres seront reconnus.