Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 avril 2025

revue de presse

Présidentielle 2025 : les gabonais partagés sur un débat entre les 8 candidats

L’élection présidentielle dont le premier tour aura lieu le 12 avril prochain est aussi un moment de démocratie au cours duquel les candidats confrontent leurs idées afin d’éclairer la lanterne des électeurs sur le choix crucial qu’ils auront à opérer. Dans le cadre de cette échéance, la Haute autorité de la communication (HAC) a mis en place des dispositifs permettant aux 8 candidats d’exposer sur les chaînes de télévisions et radios publiques leur vision pour le Gabon.

Fallait-il ou pas réviser le Décret n°000203/PR/MCEN du 7 août 2018 relatif à l’accès des candidats sur le service public en période électorale ? Devant le déséquilibre flagrant observé lors du premier débat télévisé de cette élection entre d’une part, les représentants du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, et d’autre part, ceux des 7 autres candidats, cette question a refait surface. Une disposition qui départage le temps d’antenne sur le modèle majorité / opposition, mais qui s’est avérée problématique lors de cet échange d’idées. (Source GabonMediaTime)

Sénégal/Bassirou Diomaye Faye : la reddition des comptes n’épargnera personne

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a affirmé, vendredi, que la reddition des comptes n’épargnera personne, notamment ceux qui ont eu à exercer des responsabilités dans la gestion du pays.

Selon le chef de l’État, qui a accordé, vendredi soir, une interview à des médias nationaux, après avoir présidé, le matin, le défilé marquant le 65e anniversaire de la fête de l’indépendance, a ainsi rappelé que ‘’nul (n’était) au-dessus de la loi’’.

Le 12 février dernier, la Cour des comptes a publié le ‘’Rapport sur la situation des Finances publiques – gestions de 2019 au 31 mars 2024’’, ayant relevé des indélicatesses de gouvernance durant cette période, coïncidant avec le second et dernier mandat de Macky Sall (2012-2024). (Source APS)

RDC - Ralliement d’un fils de feu le président Mobutu à l’AFC/M23 : Nzanga Mobutu dénonce une usurpation d’identité

Nzanga Mobutu, fils de l’ancien président Mobutu Sese Seko, a dénoncé l’usurpation d’identité par Hervé-Joseph Mobutu Nzapa, qui a récemment rallié le mouvement rebelle AFC/M23. Il accuse cet individu de se faire passer à tort pour un membre de la famille Mobutu.

Dans un message publié vendredi soir, Nzanga Mobutu a affirmé qu’aucun membre de la famille Mobutu ne prendrait les armes contre la République.

« Suite à une vidéo qui circule en ligne, la famille Mobutu tient à faire la déclaration suivante : l’individu ayant rejoint le groupe rebelle AFC/M23 et prétendant être lié au Maréchal Mobutu n’a aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec notre famille. Il ne dispose ni de la légitimité ni du droit d’invoquer notre nom. À aucun moment et en aucune circonstance un membre de la famille Mobutu ne prendrait les armes contre la Patrie », a-t-il écrit sur son compte X. (Source Congo Press)

Burkina : Le gouvernement lance officiellement des travaux d'assainissement de trois régions d'un montant d'environ 33 milliards FCFA à Bobo-Dioulasso

Le gouvernement a lancé officiellement samedi à Bobo-Dioulasso, la ville économique du pays, un Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) des régions des Hauts-Bassins, du Centre-Nord et du Nord, d'environ 33 milliards FCFA pour un délai d'exécution de 12 mois en vue de faciliter le drainage des eaux pluviales et améliorer les conditions de vie des populations.

« Bobo-Dioulasso est au centre de nos priorités en matière d'investissements infrastructurels afin de donner à cette ville tous ses attributs de capitale économique et culturels de notre pays », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Selon lui, le Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS) d'environ 33 milliards de FCFA, d'un délai d'exécution d'un an concerne les villes de Bobo-Dioulasso, de Kaya et de Ouahigouya. (Source AIB)

Présidentielle en Côte d’Ivoire : Tidjane Thiam absent d’une importante réunion du PDCI

Le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire, Tidjane Thiam, était absent, samedi 5 avril, pour des « raisons majeures », à une importante réunion de sa formation politique, à moins de sept mois de la présidentielle à laquelle il est candidat déclaré.

« J’ai le grand regret de vous informer que le président Tidjane Thiam ne pourra pas être parmi nous. Il y a des raisons majeures qui le retiennent en Europe », a déclaré Philippe Cowppli-Bony, président honoraire du parti, en ouverture d’une réunion du bureau politique du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI, opposition), à Yamoussoukro.

« Il est vital que le président puisse faire entendre sa voix à l’extérieur de la Côte d’Ivoire, face à la volonté du pouvoir d’empêcher sa candidature », assure un haut responsable du parti à l’AFP, qui confirme que Tidjane Thiam est actuellement à Paris. (Source Jeune Afrique)

Tchad: l'ONG Reporters sans frontières demande la remise en liberté du journaliste Olivier Monodji

Au Tchad, samedi 5 avril 2025, cela fait un mois que notre confrère, directeur de publication de l'hebdomadaire Le Pays, Olivier Monodji, également l'un des correspondants de RFI, a été arrêté. Il est notamment mis en cause pour « intelligence avec une puissance étrangère ». L'ONG Reporters sans frontières (RSF) dénonce cette détention provisoire qui se prolonge, tout comme l'Union des journalistes du Tchad (UJT). RSF appelle aussi à la remise en liberté de deux autres journalistes et à l'abandon des charges.

Le journaliste Olivier Monodji est emprisonné depuis un mois jour pour jour ce 5 avril. Ses deux confrères tchadiens Ndilyam Guekidata et Mahamat Saleh sont aussi sous les verrous. Reporters sans frontières (RSF) dénonce cette détention provisoire qui se prolonge au Tchad (Source RFI)

Tunisie : des camps de migrants subsahariens démantelés après une campagne virulente

Une vingtaine de milliers de migrants, divisés en plusieurs camps informels, avaient érigé des tentes au milieu d’oliveraies dans les régions d’El Amra et de Jebeniana, dans le centre-est du pays, suscitant un fort mécontentement chez les habitants des villages environnants.

Ils étaient devenus une épine dans le pied des autorités. La Tunisie a démantelé, vendredi 4 avril, des camps de fortune dans lesquels vivaient des milliers de migrants venus d’Afrique subsaharienne, après une virulente campagne sur les réseaux sociaux qui réclamait le départ de ces personnes en situation irrégulière. Les camps étaient installés au milieu d’oliveraies dans les régions d’El Amra et de Jebeniana, dans le centre-est du pays, et suscitaient un fort mécontentement chez les habitants des villages environnants. (Source Lemonde Afrique)

AES : « Nous ne pouvons pas rester dans cette affaire de CFA » (ministre)

En marge de la visite des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel à Moscou où ils séjournent depuis le 3 avril, dans le cadre des consultations AES-Russie, le chef de la diplomatie nigérienne a réitéré qu’ils ne pouvaient « pas rester dans cette affaire de CFA ».

« Le premier instrument de la souveraineté, c’est la monnaie. Vous ne pouvez pas être souverain si c’est quelqu’un qui frappe votre monnaie », a déclaré sans détour le ministre nigérien des Affaires étrangères, Bakary Yaou Sangaré, dans un entretien avec le média russe RT, en marge d’une visite à Moscou. « C’est clair qu’on ne va pas rester dans cette affaire de CFA. La France même le sait », a-t-il affirmé avec force. (Source apanews)

Le Togo, hub stratégique pour la croissance africaine de Teleperformance

Le groupe français Teleperformance, leader mondial des services externalisés et des centres de contact avec 500 000 collaborateurs à travers le monde, a salué vendredi à Lomé les résultats de ses cinq années d’activités au Togo, marquées par une croissance soutenue et une qualité de service reconnue.

Installé dans le pays depuis 2019, Teleperformance est passé de 30 collaborateurs à près de 700 aujourd’hui, avec des pics pouvant atteindre 900 emplois en période de forte activité. Fort de cette dynamique, le groupe prévoit de doubler ses effectifs togolais d’ici cinq ans, pour atteindre plus de 1 500 emplois directs. (Source togonews)

Échanges commerciaux - Clin d’œil de l’Europe à Madagascar

Dans la foulée de l’annonce des nouvelles mesures douanières américaines, l’ambassadeur de l’UE fait un appel du pied à Madagascar. Il met en avant le régime commercial favorable dont jouissent les exportations malgaches vers le marché européen.

Extrêmement favorable. C’est le qualificatif utilisé par Roland Kobia, ambassadeur de la délégation de l’Union européenne (UE), pour parler du régime commercial dont bénéficient les produits d’exportation malgaches vers l’Europe. Dans la confusion et l’incertitude causées par la hausse de 47 % des droits de douane que les États-Unis vont appliquer aux produits malgaches, l’ambassadeur de l’UE fait, délicatement, un appel du pied à la Grande Île. Sur sa page Facebook, il rappelle le potentiel et les avantages que représente le marché européen dans le paysage des échanges commerciaux de Madagascar. (Source L’Express de Madagascar)