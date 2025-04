Tunisie: « Butterfly » de Tarek Fakhfakh prochainement à la Cité de la Culture - Une peinture moderne et une technique affirmée

Ses tableaux sont parlants, sa touche nerveuse et sa palette est intensément forte... Tarek Fakhfakh raconte une Tunisie vibrante. A découvrir quelques années après sa dernière exposition à l'espace Concept Store Sameh Habachi, à la Cité de la Culture.

« Butterfly » est une exposition personnelle de l'artiste plasticien Tarek Fakhfakh qui aura lieu du 12 avril au 03 mai 2025 à l'espace Concept Store Sameh Habachi, à la Cité de la culture.

Placée sous le patronage du ministère des Affaires culturelles, cette exposition sera organisée avec le soutien de la Maison des Arts du Belvédère. Le vernissage est prévu le samedi 12 avril à 18h00, a annoncé la Maison des Arts du Belvédère.

Sa peinture est moderne et marie une technique affirmée et un caractère fort. Le pinceau est tunisien, mais la palette prend ses couleurs ailleurs. Tarek Fakhfakh a en effet été marqué par son long séjour au Canada. Après ses débuts à Tunis dans les années quatre-vingt, où il s'initiera au contact des grands peintres, il rejoindra son frère, le designer Jamel, installé en Amérique du Nord. Au lieu de poser ses valises à Montréal, comme beaucoup de Tunisiens, il préfèrera traverser le pays et jeter l'ancre sur la côte ouest, à Vancouver. Tarek voulait aller loin, toujours plus loin. Il s'inscrira dans une école de beaux-arts et commencera son véritable voyage initiatique dans un monde différent de couleurs, d'expressions et de traitement artistique.

De retour à Tunis, il y a quelques années, il ouvre son atelier à de jeunes artistes et laisse libre cours à son talent. La révolution vient lui en donner une belle occasion. «Son exposition 2014 révèle une peinture tumultueuse qui interpelle en tout esthétisme », lit-on dans sa biographie sur le site « Leaders ».

Ces tableaux racontent souvent le quotidien d'une Tunisie très diversifiée, de par ces citoyens qui vaquent à leurs occupations quotidiennes. Ils retracent des visages et des déambulations, des rassemblements, des discussions, des rituels, aperçus dans les rues, dans les cafés, dans l'enceinte de la médina ou dans des endroits bien plus authentiques.

Notons que l'espace Concept Store Sameh Habachi est baptisé du nom de l'artiste disparue Sameh Habachi, décédée le 11 juillet 2021. Il a été inauguré le 9 octobre de la même année. Sameh Habachi était à la tête de la Maison des arts du Belvédère, de début février 2014 jusqu'à sa disparition. Elle a notamment dirigé la 2e édition des Journées d'art contemporain de Carthage (Jacc) à la Cité de la culture. Elle était également membre de la commission nationale d'achat des oeuvres d'art, relevant du ministère des Affaires culturelles.