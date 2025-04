Afrique: Expo 2025 Osaka - Empowerment des femmes, vers un engagement au-delà des discours

La Tunisie participera à cette manifestation mondiale, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025, avec un stand national de catégorie B occupant une superficie de 300 m². L'Expo 2025 Osaka se déroulera sur le thème «Le partenariat dans la création : les sciences et les technologies au service de la durabilité de la vie».

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) et le ministère de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes âgées ont signé, le 28 mars, un accord-cadre visant à promouvoir l'émancipation économique des femmes à travers la mise en valeur du patrimoine national et des produits artisanaux tunisiens lors de l'Expo 2025 d'Osaka, au Japon.

Dans le cadre de cet accord, le ministère collaborera étroitement avec le Cepex afin de mettre en place des programmes promotionnels destinés à accompagner l'exposition. Cette initiative inclut l'organisation et la gestion d'espaces dédiés aux pavillons tunisiens, où seront présentés les produits des agricultrices, artisanes et promotrices ayant bénéficié des programmes d'autonomisation économique du ministère.

Pour le rayonnement de la Tunisie

Signée par le commissaire général représentant la Tunisie à l'Expo 2025, le directeur général du Cepex, Mourad Ben Hassine, et le directeur général des services communs du ministère de la Femme, Mohamed Haj Salah, cette convention vise à renforcer l'image de la Tunisie comme destination économique, touristique et culturelle. Elle précise également les modalités de coopération entre les différentes parties prenantes et délimite le rôle de chacune dans le cadre de cette initiative.

Dans la foulée de sa préparation à l'Expo 2025, le Cepex a conclu plusieurs accords de coopération et de partenariat avec diverses institutions et structures gouvernementales, dont l'Office national de l'artisanat (ONA), l'Office national du tourisme tunisien (Ontt), le Centre tunisien international de l'économie culturelle numérique (relevant du ministère de la Culture) et l'Espace des activités économiques de Zarzis (relevant du ministère de l'Industrie).

Une participation ambitieuse

La Tunisie participera à cette manifestation mondiale, qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025, avec un stand national de catégorie «B» occupant une superficie de 300 m². L'Expo 2025 Osaka se déroulera sur le thème «Le partenariat dans la création : les sciences et les technologies au service de la durabilité de la vie».

L'autonomisation économique des femmes demeure un levier essentiel pour le développement économique et social. Dans plusieurs pays, des initiatives similaires ont démontré leur impact positif sur la réduction des inégalités et la croissance inclusive. En Inde, et plus près de nous au Rwanda, des programmes de soutien aux femmes entrepreneures ont favorisé leur indépendance financière tout en dynamisant l'économie locale. En Tunisie, ce partenariat entre le Cepex et le ministère de la Femme vise à reproduire ces succès en mettant en avant le savoir-faire des femmes tunisiennes sur la scène internationale.

Au-delà de l'effet d'annonce

Si, par le passé, les annonces d'accords se traduisaient souvent par des inaugurations symboliques et la pose de la première pierre, cet accord doit marquer une rupture avec ces pratiques d'antan. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas un projet de façade, mais une action concrète dont l'impact se mesurera dans la vie des artisanes et entrepreneures tunisiennes.

Ces femmes, qui ont bâti leur savoir-faire avec patience et résilience, ne demandent pas de reconnaissance abstraite, mais des débouchés réels, une visibilité et des opportunités à la hauteur de leur talent. Et en leur offrant une vitrine internationale lors de l'Expo 2025, la Tunisie ne se contente pas de faire rayonner son patrimoine artisanal mais affirme une volonté politique forte, celle de soutenir ces femmes dans leur quête d'indépendance économique. A ce détail près, la réussite de cet engagement dépendra d'un facteur essentiel ; le suivi !

Il est donc impératif que cette convention soit bien plus qu'un accord de principe. Pour les femmes concernées, il ne s'agit pas seulement d'une participation à une exposition, mais d'un levier pour faire entendre leur voix, pour s'imposer sur un marché international et prouver, une fois encore, que l'autonomisation économique n'est pas une faveur accordée, mais une dynamique essentielle au développement d'une société, d'un pays. Ce ne sont donc ni les discours ni les signatures qui changent des vies, mais les actions, le soutien logistique, l'accès à des marchés et la garantie d'une continuité au-delà de l'événement.