Tunisie: Exposition Universelle 2025 à Osaka - Le pavillon tunisien s'annonce comme une vitrine de l'innovation

À quelques jours de l'ouverture de l'Exposition Universelle 2025 à Osaka, la Tunisie a levé le voile sur son pavillon, un symbole de son engagement envers l'innovation, la durabilité et la coopération internationale.

Lors d'une journée d'information organisée hier, vendredi 4 avril 2025 à la Maison de l'Exportateur, et dédiée à la présentation officielle du programme de la participation tunisienne à l'Exposition universelle Expo 2025, Mourad Ben Hassine, Commissaire Général de la Tunisie à Expo 2025 et PDG du Cepex, a présenté les principales lignes du pavillon tunisien.

À l'ouverture de cette journée, Ben Hassine a mis en avant l'ampleur et la rigueur du travail préparatoire entrepris, soulignant l'importance de cette préparation pour assurer une présence à la hauteur des attentes le jour de l'événement.

Un pavillon pour l'innovation et la durabilité

Entouré de partenaires institutionnels et de nombreux experts, Ben Hassine a présenté un concept novateur ancré dans la coopération entre la Tunisie et le Japon.

«L'Exposition Universelle d'Osaka 2025 se profile comme un rendez-vous mondial incontournable, et la Tunisie y jouera un rôle clé en mettant en avant son potentiel d'innovation et ses efforts en matière de durabilité. C'est un projet qui se veut le reflet des ambitions du pays en matière de technologie, de science, mais aussi de préservation de l'environnement... Pour ce faire, nous avons mis en place un travail de fond, en collaboration avec de nombreuses institutions et ministères, pour garantir que notre pavillon soit non seulement un reflet fidèle de la Tunisie, mais aussi une vitrine de son potentiel futur», a-t-il indiqué.

Le pavillon tunisien sera ainsi un lieu d'exposition unique, où l'histoire, l'innovation et la durabilité se rencontrent, dans une perspective de partenariat international.

Ben Hassine a aussi annoncé que la thématique du pavillon tunisien à l'Exposition Universelle 2025 est intitulée: «Partenariat pour l'Innovation, la Science et la Technologie pour Sauver des Vies» ou «Pist for Saving Lives» (Partnership for Innovation, Science and Technology for Saving Lives). Ce choix met en avant les efforts de la Tunisie dans la préservation de l'environnement et la promotion de solutions innovantes.

"Le pavillon de 300 m² illustrera l'initiative «Pist for Saving Lives», un appel à l'action pour sauver la planète et ses habitants, dans la droite ligne des objectifs de développement durable de l'ONU. Ce thème se décline en plusieurs axes symbolisés par l'acronyme Weeds: Water (eau), Environment (environnement), Energy (énergie), Diet (diète méditerranéenne), et Sustainability (durabilité)", a-t-il encore précisé.

Un autre élément central de ce pavillon sera la valorisation de la diète méditerranéenne, notamment celle de la Tunisie, reconnue pour ses bienfaits sur la santé et la durabilité. «Nous souhaitons mettre en avant la diète méditerranéenne, qui incarne à la fois la richesse de notre patrimoine culinaire et une approche responsable de la nutrition», a ajouté Mourad Ben Hassine, tout en assurant que cette initiative vise à sensibiliser les visiteurs sur les liens entre alimentation, santé et durabilité.

Par ailleurs, l'un des aspects les plus marquants du pavillon tunisien réside dans son design, qui s'inspire des relations culturelles et diplomatiques entre la Tunisie et le Japon. Le logo du pavillon, fusionnant les symboles des drapeaux des deux nations, reflète cette collaboration fructueuse. En outre, le motif du jasmin, emblématique de la Tunisie et symbole de paix et de beauté, trouve sa place centrale dans la conception du pavillon.

Une autre dimension de la participation tunisienne à Expo 2025 réside dans la mise en avant du Kendo, sport emblématique du Japon, pratiqué en Tunisie par une équipe nationale. Lors de la journée nationale tunisienne, prévue le 13 août, l'équipe de Kendo présentera cette discipline, symbolisant les valeurs de respect, de discipline et de persévérance. «C'est un véritable honneur pour la Tunisie d'être l'un des rares pays africains à pratiquer ce sport», a précisé Ben Hassine.

Le Japon et la Tunisie : un partenariat renforcé...

Takeshi Osuga, ambassadeur du Japon en Tunisie, a, pour sa part, souligné l'importance de l'Exposition Universelle 2025 à Osaka, un événement majeur qui symbolise l'amitié et la coopération entre le Japon et la Tunisie. S.E. a évoqué les liens profonds entre les deux pays, tout en se réjouissant de la participation tunisienne à cet événement mondial.

«Cette année, le Japon accueille pour la troisième fois l'Exposition universelle. Un événement exceptionnel où de nombreux pays se réunissent pour partager une vision commune», a déclaré Takeshi Osuga. Prévue du 13 avril au 13 octobre 2025, cette Exposition s'annonce comme l'un des plus grands rassemblements mondiaux, avec une estimation de 28,2 millions de visiteurs, dont 3,5 millions d'étrangers. L'événement devrait surpasser en nombre de visiteurs les Jeux Olympiques, renforçant ainsi sa stature internationale.

L'ambassadeur a aussi mis en avant la pertinence du thème choisi par la Tunisie pour l'Exposition. «Ce thème se fait l'écho profond des priorités de notre coopération bilatérale», a-t-il affirmé.

Sur un autre plan, l'ambassadeur n'a pas manqué de souligner les trois domaines clés de cette coopération.

Le premier domaine concerne la gestion des ressources en eau. Le Japon soutient activement la Tunisie, notamment à travers la construction d'une station de dessalement d'eau de mer à Sfax, opérationnelle depuis septembre dernier, et permettant d'approvisionner en eau potable plus de 900.000 habitants du Grand Sfax. Par ailleurs, un projet de coopération technique est en cours pour améliorer la gestion de l'eau et détecter les fuites dans le réseau de distribution.

L'agriculture responsable et la valorisation du patrimoine culinaire tunisien figurent également parmi les priorités. Le Japon finance un projet depuis février 2025, en collaboration avec la FAO, pour améliorer la gestion des sols et des cultures en Tunisie. Dans ce même cadre, l'ambassadeur a souligné l'attrait croissant des produits tunisiens, comme l'huile d'olive, les dattes et le couscous, auprès des consommateurs japonais soucieux de leur santé.

Finalement et non moins important, Takeshi Osuga a rappelé la solide coopération en sciences et médecine entre les deux nations, en particulier à travers des projets comme la Technopole de Borj-Cédria (TBC) et le programme de coopération triangulaire Japon-Tunisie-Afrique en cardiologie.

Une synergie renforcée avec la Ticad 9

L'ambassadeur a en outre exprimé son enthousiasme à l'idée que la journée nationale de la Tunisie, le 13 août 2025, coïncide avec la préparation de la Ticad 9 (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique) à Yokohama. «Cette coïncidence offre une opportunité unique de renforcer la synergie entre les initiatives de l'Exposition Universelle et les discussions internationales de la Ticad», a-t-il indiqué.

Takeshi Osuga a ainsi réaffirmé son soutien aux projets communs et a exprimé sa confiance dans la réussite de la participation tunisienne à l'Exposition Universelle d'Osaka 2025. «Les six mois de l'Exposition et la Ticad 9 seront des moments clés pour renforcer encore davantage nos relations... Une fois de plus, la Tunisie et le Japon s'engagent dans une collaboration fructueuse, marquée par des projets concrets et une volonté partagée de répondre aux défis mondiaux en matière d'innovation, de durabilité et de bien-être humain», a-t-il conclu.

Il est à rappeler que l'Exposition universelle Expo Osaka 2025 se déroulera du 13 avril au 13 octobre 2025 sur l'île artificielle de Yumeshima, au Japon. Avec pour thème «Concevoir la société du futur, Imaginer notre vie de demain», cet événement mondial ambitionne d'accueillir environ 28 millions de visiteurs en provenance de 160 pays.