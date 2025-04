Tunisie: Personnes en situation de handicap, des citoyens à part entière

La Tunisie confirme chaque jour qu'elle est décidée à ancrer l'approche sociale dans le vécu quotidien, conformément au projet mis au point par le Président de la République en tant que donnée immuable à concrétiser en faveur du peuple, toutes catégories confondues.

D'ailleurs, la sollicitude accordée aux personnes en situation de handicap entre dans ce cadre et vient d'être confirmée avec la participation de notre pays, par le biais du ministre des Affaires sociales, à l'événement arabe de haut niveau ayant pour thème "Technologies, créativité et entrepreneuriat : appui à l'autonomie des personnes handicapées", et tenu dans le cadre du 3e sommet mondial sur le handicap, organisé les 2 et 3 avril 2025 à Berlin.

Cette réunion est un prolongement de celle tenue en septembre 2024 à Tripoli, en Libye, en vue de mettre au point une stratégie arabe commune et de soutenir les droits des personnes à besoins spécifiques, notamment en période de pandémies et de crises, grâce à la coopération et au partage des expériences et des expertises en la matière, tout en tenant compte des caractéristiques de chaque pays selon sa démographie.

Pour le cas de notre pays, bon nombre de nouveautés sont prévues dont on cite l'instauration d'un système d'informations, la création d'un centre d'appels pour handicapés, l'implication accrue et inclusive des nouvelles technologies, sans oublier l'amélioration de la qualité des prestations de service fournies aux personnes handicapées selon leurs besoins et leurs spécificités.

Rappelons, à ce propos, que les mesures appropriées en faveur de ces personnes handicapées ne cessent d'être multipliées dans le but évident de concrétiser leur intégration socioéconomique, comme c'est le cas d'une ligne de financement à hauteur de cinq millions de dinars alloués à partir des ressources du Fonds national de l'emploi au profit des personnes handicapées pour l'octroi de prêts sans intérêt de l'ordre de dix mille dinars par prêt.

On citera également les avantages fiscaux pour les véhicules utilitaires et autres équipements et matériels nécessaires aux activités des handicapés et qui n'ont pas de similaires fabriqués localement, outre la poursuite du financement des micro-projets d'appui à l'insertion économique à travers le programme Amen social.

Si on ajoute à cet arsenal de décisions la publication, il y a un peu plus d'un mois, d'un guide pratique pour l'assistance juridique aux personnes porteuses de handicap, on mesure l'ampleur de l'intérêt majeur dont elles bénéficient, confirmant, de la sorte, qu'il s'agit, bel et bien, d'un droit garanti par les textes de la Constitution et le code de procédure.

Ainsi grâce à la politique sociale de l'Etat prônée par le Président Kaïs Saïed, l'expérience tunisienne en matière de soutien aux personnes en situation de handicap est considérée, à juste titre, comme étant avant-gardiste en les plaçant sur un pied d'égalité que tous les citoyens du pays.