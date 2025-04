Tunisie: Retour de vacances - La dernière reprise

Eh oui, ce sera la dernière occasion de donner ce dernier coup de reins qui pourrait sauver l'année. Le dernier trimestre a toujours été celui où le stress des examens, à tous les niveaux, s'empare des familles qui comptent des enfants ou des étudiants, en voie de préparer un passage de classe ou un diplôme.

Dans une librairie, la vie reprend. La clientèle est de tous âges. Un stylo qui manque, des feutres, un cahier, des fiches pour la préparation des dossiers à thèmes, un dictionnaire, tout y passe, et cela ressemble à une petite rentrée.

«Il y a forcément des élèves qui perdent quelque chose ou qui complètent en dernière minute ce dont ils ont besoin, pour terminer leurs devoirs. C'est toujours à la dernière minute,» nous confie le libraire qui semble habitué à ces assauts empressés de la part d'une clientèle qui semble compter ses sous. Il y a de quoi, avec un mois de Ramadan qui a mis à mal le budget familial, de connivence avec l'Aïd.

A titre de curiosité, nous avons demandé à un jeune, combien de contes, de livres de bibliothèque a-t-il lu durant ces vacances. Sa mère a fini par répondre à sa place. Il était confus et ne pouvait rien dire. Pour la bonne raison que c'était le dernier de ses soucis. « Malheureusement, il me fait acheter des titres, mais il n'en lit que quelques-uns de temps à autre. Et s'il le fait, c'est pour ne pas que je lui fasse de reproches, ou pour que son père continue de lui donner son argent de poche ». Sur les routes, les cars sont en file. Ils attendent l'entrée en gare, gênés par la circulation des voitures, dont le nombre est particulièrement élevé.

A Bab Alioua, c'est un véritable embouteillage

«Nous avons préféré rentrer plus tôt pour éviter la surcharge des routes et autoroutes. Déjà, on est en plein accroissement de la circulation. Les routes sont déjà sous haute surveillance. La garde nationale est presque partout, pour canaliser cette circulation qui commence à s'amplifier. C'est pour contraindre les automobilistes à plus de prudence. Et encore, il y aura toujours des fous du volant qui s'exposent et exposent les autres à des risques mortels».

«Nous avons pensé qu'écourter les vacances valait mieux que ces embouteillages. Il s'est avéré que nous ne sommes pas les seuls intelligents du pays», laisse tomber le chef de famille, qui semble étouffer sous un gros manteau de laine. La température ce jour-là est en effet printanière.

A la station de la zone nord, les bus s'adonnent à une noria qui a commencé vendredi tôt le matin.

«Tous les conducteurs sont mobilisés. Cette année, cela tient de l'exception. On dirait que l'on a opté pour le transport en commun. Des familles entières se déplacent. Cela est plus prudent lorsque elles sont nombreuses et qu'on veut limiter les risques», laisse tomber un conducteur de bus, occupé à remplir ce qui ressemble à un formulaire.

Voilà, les vacances sont terminées et la reprise s'annonce studieuse car il n'y aura plus de temps à perdre.

Pour ceux qui tiennent à bien finir leur année scolaire.