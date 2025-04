Afrique: FIDC 2025 - Une opportunité stratégique pour transformer les industries culturelles et créatives

L'Unesco annonce l'ouverture de son 16e appel à candidatures pour le Fonds international pour la diversité culturelle (FIDC), une initiative destinée à soutenir les projets innovants dans les pays en développement.

Les propositions sont acceptées depuis le 19 mars jusqu'au 21 mai. Ce fonds incarne une ambition claire : renforcer les industries créatives tout en stimulant la diversité des expressions culturelles.

Le FIDC offre aux institutions publiques, aux organisations non gouvernementales et aux autres acteurs du secteur culturel une occasion unique de jouer un rôle central dans la transformation des industries culturelles locales et régionales. Son action repose sur deux piliers : la mise en oeuvre de politiques culturelles durables et le renforcement des capacités institutionnelles, permettant de structurer des projets qui favorisent la création, la production, la distribution et l'accès à une grande variété de biens et services culturels. Ces démarches sont conçues pour générer un impact mesurable et durable dans les communautés bénéficiaires, tout en favorisant l'entrepreneuriat culturel et l'innovation.

Les projets doivent démontrer leur capacité à induire des changements structurels significatifs dans les secteurs créatifs, en répondant aux défis contemporains des industries culturelles. Ils doivent intégrer des approches inclusives, privilégier l'innovation et créer des opportunités concrètes pour l'autonomisation des communautés locales. Chaque initiative doit s'inscrire dans une vision à long terme, prouvant ainsi sa viabilité économique et son alignement avec les objectifs du FIDC.

Pour soumettre leur candidature, les participants doivent présenter un dossier détaillé comprenant plusieurs éléments clés : un formulaire administratif et financier, une présentation claire des objectifs du projet et des stratégies envisagées, ainsi qu'une série de justificatifs démontrant la faisabilité et l'impact attendu. Parmi ces justificatifs, des études de faisabilité approfondies, des évaluations budgétaires et des lettres de soutien provenant de partenaires ou d'institutions sont requises pour garantir la crédibilité et la pertinence du projet. Le comité d'évaluation examine chaque dossier avec soin pour sélectionner les projets les plus prometteurs et structurants.

Les projets retenus bénéficieront d'un financement stratégique destiné à accélérer leur réalisation dans divers secteurs culturels, tels que le cinéma, les arts de la scène, les arts visuels, la musique, le design ou encore l'édition. En parallèle, le FIDC propose des opportunités de formation et de renforcement des compétences, permettant aux acteurs culturels de perfectionner leurs connaissances et de s'intégrer dans des réseaux internationaux. Cette approche vise également à promouvoir les bonnes pratiques et les collaborations intersectorielles.

Depuis sa création en 2010, le FIDC a financé 164 projets dans 76 pays, mobilisant 12,6 millions de dollars pour transformer les écosystèmes culturels. Grâce à ces initiatives, les acteurs culturels ont pu contribuer au développement économique et social de leurs communautés tout en célébrant la diversité des expressions artistiques. Le fonds est ainsi devenu un outil incontournable pour stimuler la croissance des industries culturelles et créatives dans les pays en développement. Pour en savoir plus ou soumettre une candidature, les participants doivent entrer en contact avec le secrétariat de la Convention de 2005 à l'adresse : convention2005.ifcd@unesco.org.