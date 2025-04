Afrique: « Destination Éco-talents » - Pour le tourisme durable sur le continent

Initié par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le projet Destination Éco-talents a pour objectif de contribuer à la résilience et à l'autonomisation de la population bénéficiaire, en particulier les jeunes, les femmes et les communautés rurales, à travers la promotion d'écosystèmes touristiques durables et inclusifs visant à préserver les patrimoines naturels.

Lancé dans le cadre de son programme 2024-2027, Destination Éco-talents est un projet de l'OIF axé sur la promotion du tourisme durable. Il vise à favoriser la professionnalisation du secteur touristique et à améliorer l'employabilité de la population vulnérable, en mettant l'accent sur les valeurs ajoutées de la durabilité et de la Francophonie. L'objectif de ce projet est de contribuer à la résilience et à l'autonomisation de la population bénéficiaire, en particulier les jeunes, les femmes et les communautés rurales, à travers la promotion d'écosystèmes touristiques durables et inclusifs qui préservent les patrimoines naturels et culturels.

Selon le comité d'organisation, le tourisme est un moteur clé de la croissance économique, particulièrement dans les pays en développement. Aujourd'hui, le secteur touristique emploie environ trois millions de personnes, mais les inégalités persistent, touchant principalement les jeunes et les femmes. Une approche de tourisme durable et inclusif est donc essentielle pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs tout en contribuant à un développement harmonieux et équitable des destinations.

La mise en oeuvre d'activités d'éco-tourisme et de tourisme communautaire contribue à protéger les patrimoines naturels et culturels tout en améliorant les conditions de vie locales. Ainsi, elle transforme le tourisme en un levier de développement local conciliant croissance économique, bien-être des populations et préservation de la biodiversité.

Ce programme vise à sélectionner des projets de tourisme communautaire et durable portés par des organisations non gouvernementales, des professionnels du tourisme, des collectivités locales, ainsi que des entrepreneurs, notamment des jeunes et des femmes. Ces projets doivent contribuer à la préservation et à la valorisation des patrimoines naturels et culturels de leurs lieux d'implantation, tout en générant des opportunités économiques locales. L'objectif est donc de créer des emplois au profit des femmes, des jeunes et des communautés rurales et périurbaines, tout en renforçant leurs capacités, leurs compétences et leurs connaissances à travers un développement touristique durable et inclusif.

Afin d'obtenir un impact sur l'employabilité, l'OIF privilégiera pour ce programme une stratégie axée sur trois piliers : la formation technique et professionnelle, le développement et la promotion d'offres touristiques responsables, compétitives et attractives, ainsi que la coordination et la mise en réseau des efforts des acteurs concernés en matière de développement touristique durable.

« Les projets sélectionnés seront soutenus par l'OIF à travers des subventions attribuées à des initiatives démontrant leur capacité à innover, à structurer les efforts de développement touristique durable, à enrichir et diversifier l'offre touristique existante, à contribuer à un impact socio-économique positif et à créer des emplois décents, ainsi que des revenus pérennes, en particulier pour les jeunes et les femmes », lit-on dans le communiqué des organisateurs.