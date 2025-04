Afrique: Prix des cinq continents de la Francophonie - Les candidatures ouvertes jusqu'au 30juin

Porté par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le Prix des cinq continents, dont l'appel s'adresse aux éditeurs, met en lumière des talents littéraires reflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française.

Ouverte au monde entier, la Francophonie se donne pour objectif de faire rayonner les talents littéraires présents dans son vaste espace comprenant 93 États et gouvernements, mais aussi de manière plus générale, favoriser via la langue française, le dialogue des cultures qui la composent. Elle tient à mettre en exergue les valeurs qu'elle incarne, notamment l'ouverture à la diversité des cultures, la paix et l'inclusion ainsi que la jeunesse, en tant que priorité institutionnelle.

En s'inscrivant sur la plateforme http://litteratures.francophonie.org, les participants sont invités à concourir en présentant les ouvrages narratifs de fiction, à l'instar des romans, récits, recueils de nouvelles, limités à deux titres au maximum, écrits et publiés entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025 , par une maison d'édition francophone ayant un circuit de distribution en librairie.

Soulignons qu'une fois les candidature(s) déposée(s) en ligne, la version pdf de l'ouvrage est demandée. Cependant, quinze exemplaires par titre seront à envoyer par voie postale à l'adresse suivante : adarys.adarys@gmail.com.

Par ailleurs, après lecture de l'ensemble des oeuvres et appréciations des membres du jury, les dix ouvrages retenus seront officiellement publiés et communiqués à la presse sur le site www.francophonie.org à la fin décembre 2025.

Dotation des lauréat(e)s

Le ou la lauréat(e) du Prix des cinq continents de la Francophonie reçevra une dotation d'un montant de 15 000 euros. Si le jury international décide d'attribuer une mention spéciale, la dotation de cette récompense augmentera de 5 000 euros. Il beneficiera d'un an d'accompagnement qui permettra sa valorisation et celle de sa maison d'édition dans l'espace francophone, en plus de cela, le ou la lauréate deviendra membre du jury pour l'édition suivante du Prix.