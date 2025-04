Congo-Kinshasa: Musique - Singuila poursuit l'épopée de sa carrière musicale

Artiste légendaire et intemporel, Singuila a contribué de manière significative à l'édifice du rap français grâce à ses textes conscients et éducatifs. Aujourd'hui, il parcourt le monde pour des concerts en hommage à ses vingt ans de carrière musicale.

Pour son concert au Zénith de Paris, prévu le 11 avril, l'artiste régalera son public avec ses classiques incontournables, mais aussi en plongeant dans son univers afro, un mélange vibrant de couleurs et de rythmes.

Le grand concert du 11 avril s'inscrit dans le cadre de la célébration des vingt ans de carrière musicale de Singuila. Sa première tournée a débuté en Afrique, avec des concerts marquants le 13 juillet 2024 au Palais des congrès de Brazzaville, le 21 septembre à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et le 9 novembre à Cotonou, au Bénin. La tournée se poursuivra ensuite dans d'autres pays africains, avec des performances à Dakar, au Sénégal, le 7 décembre; à Yaoundé, au Cameroun, le 13 décembre, et à Libreville, au Gabon, le 14 décembre.

Singuila, figure incontournable de la musique urbaine française, envoûtera les publics de différents pays africains tout au long de sa tournée. Il offrira une série de refrains vibrants, des vers percutants et des rythmes entraînants. Que ce soit avec ses tubes classiques ou ses dernières sorties, il mettra en valeur son savoir-faire, offrant ainsi des spectacles impressionnants qui captiveront et raviront le coeur de ses fans.

Ses performances live sont une véritable célébration de la musique urbaine, alliant lyrisme puissant et énergie brute pour créer une atmosphère de joie et d'excitation. Assister à un concert de Singuila au cours de ce périple, c'est vivre une expérience musicale inoubliable, qui restera gravée dans le coeur et la mémoire des spectateurs. Le public chantera en choeur les plus grands tubes de l'artiste, tels que "Aicha", "Ma conscience", "Ma nature", "Misérable", et bien d'autres.

De son vrai nom Bedava N'garo, Singuila est un chanteur, auteur-compositeur franco-congolais, né le 19 septembre 1977 à Duresnes, en région parisienne, en France. Il a commencé sa carrière artistique en tant que danseur, avant de se concentrer sur son talent pour chanter et écrire des chansons. Sa voix rauque et émouvante captive rapidement le public, et ses textes sincères et poignants touchent les coeurs.

Singuila se distingue par un mélange de styles musicaux alliant RnB, afro-beat et zouk, apportant ainsi une fraîcheur et une originalité à la scène musicale. Il a su séduire un large public grâce à ses hits et s'est imposé comme l'un des artistes les plus en vogue de sa génération, s'inscrivant dans la lignée des grandes stars de la musique francophone.

Depuis le début de sa carrière solo en 2003, Singuila a sorti plusieurs albums, tels que "On ne vit qu'une fois", "Ghetto compositeur" en 2006 et "Ça fait mal" en 2010. Ses chansons abordent souvent des thèmes comme l'amour, les relations sentimentales et les difficultés de la vie quotidienne. En plus de sa carrière solo, il a collaboré avec de nombreux artistes de renom, dont Sheryfa Luna, Youssoupha et M. Pokora.

Ces collaborations lui ont permis de s'imposer sur la scène musicale française et internationale. Aujourd'hui, Singuila continue de consolider sa carrière artistique et demeure une figure incontournable de la musique urbaine en France. Son talent, sa passion et sa détermination font de lui l'un des artistes les plus appréciés de la scène musicale francophone.