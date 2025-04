Congo-Brazzaville: Demain à Brazzaville, Nelly M célèbre la résilience des femmes

Nelly M, surnommée "la Maman nationale", va livrer un concert live ce 4 avril à Brazzaville. Connue pour ses chansons inspirantes, ses collaborations mémorables et son engagement constant, elle va interpréter les titres phares qui ont marqué sa carrière et conquis le coeur de ses fans. Sa chanson emblématique, "Maman nationale" sera sans doute l'un des moments forts de la soirée.

Hymne à la femme forte et responsable incarne les valeurs et la détermination qui caractérisent l'artiste. Le public pourra également savourer d'autres morceaux tels que "La vie est magique", une célébration des défis et de la beauté de l'existence, et "Soldat du Christ", un témoignage de son profond engagement spirituel. Ce concert promet une immersion totale dans l'univers musical puissant de Nelly M, empreint de messages d'espoir et d'inspiration.

Au fil de sa carrière, Nelly M s'est distinguée par des collaborations marquantes. Son featuring avec Biz Ice sur "Hosanna" a notamment séduit ses fans, fusionnant spiritualité et rythmes entraînants dans un mélange unique. Ces partenariats artistiques témoignent de sa capacité à évoluer dans différents univers tout en restant fidèle à son authenticité. En enrichissant ainsi son répertoire, Nelly M renforce son impact sur la scène musicale congolaise et au-delà.

Originaire du Congo, Nelly M s'est imposée comme une artiste engagée, portée par des valeurs de solidarité, de foi et d'émancipation. Son parcours artistique, guidé par sa volonté de défendre des causes qui lui sont chères, a fait de sa musique un puissant outil de sensibilisation et d'inspiration. À travers ses paroles et ses mélodies, elle donne une voix aux défis et aux triomphes des femmes congolaises. Ce spectacle à Brazzaville s'annonce donc comme une célébration vibrante de son talent et de son engagement pour des causes justes.