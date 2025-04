Tunisie: Des Tunisiens à l'étranger équipent les établissements scolaires de Djerba avec 100 ordinateurs

Le soir du 4 avril, un événement marquant a eu lieu à l'Institut de Sedouikech, dans la délégation de Djerba Midoun, avec la remise de 100 ordinateurs à plusieurs établissements scolaires des délégations de Djerba Midoun et Djerba Ajim.

Cette initiative est le fruit d'une action citoyenne menée par les enfants de Sedouikech résidant à l'étranger, en signe de reconnaissance envers les institutions éducatives qui ont forgé leur parcours, et dans le but de contribuer à la modernisation de l'enseignement public en intégrant les technologies numériques.

Dans son intervention, Jamel Ben Jemaa, l'un des principaux contributeurs à ce projet, a souligné l'importance de cette action qui vise à soutenir les écoles publiques dans leur développement. "Il est de notre devoir de rendre hommage à l'école publique qui nous a formés et d'offrir aux élèves d'aujourd'hui les mêmes chances d'accéder aux technologies modernes", a-t-il précisé. Cette initiative, à la fois solidaire et citoyenne, s'inscrit dans une dynamique visant à moderniser les établissements scolaires et à les rendre plus compétitifs à l'échelle locale et internationale.

L'initiative a également bénéficié de l'engagement massif des expatriés de la région, qui ont démontré une grande solidarité en contribuant à l'achat des équipements. Leur action s'inscrit dans une démarche plus large de soutien à l'éducation et au développement de la région, dans la conviction qu'il est essentiel de mettre à la disposition des élèves les outils nécessaires pour suivre les évolutions technologiques mondiales.

Le gouverneur de Medenine, présent lors de la cérémonie, a salué cet élan de générosité et d'engagement. Il a également rendu hommage aux initiateurs de cette action, représentés par Jamel Ben Jemaa, au nom de tous les contributeurs. "Cette initiative témoigne de la responsabilité des Tunisiens à l'étranger dans le développement du pays, et notamment dans un secteur clé comme l'éducation, qui est le fondement de notre avenir", a-t-il déclaré. Il a ajouté que cette action symbolise l'ouverture des institutions éducatives à leur environnement, créant ainsi un pont de coopération entre la diaspora et les communautés locales.

Cette remise de 100 ordinateurs fait suite à une précédente initiative similaire lancée par les anciens élèves de l'école de Sedouikech, qui avaient déjà fourni 30 ordinateurs à l'établissement. Ces initiatives successives illustrent l'engagement continu des expatriés pour soutenir l'éducation en Tunisie et offrir aux jeunes générations les moyens de réussir dans un monde de plus en plus numérisé.