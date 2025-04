Algérie: 150e Assemblée de l'UIP - Boughali participe à la réunion des présidents des groupes géopolitiques

ALGER — Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN) et de l'Union interparlementaire arabe (UIPA), M. Brahim Boughali, a participé à Tachkent (Ouzbékistan), à la réunion de coordination des présidents des groupes géopolitiques tenue dans le cadre des travaux de la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire (UIP), et ce, en sa qualité de président du groupe géopolitique arabe, indique samedi un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Présidés par la présidente de l'UIP, Mme Tulia Ackson, en présence du Secrétaire général de l'Union, les travaux de cette réunion ont vu la participation du vice-président de l'APN, M. Monder Bouden, en sa qualité d'ancien président du groupe géopolitique africain, précise la même source.

Les discussions ont porté sur différents aspects liés au déroulement des travaux de la 150e Assemblée générale de l'UIP, ainsi que sur les principales questions inscrites à l'ordre du jour de cette session.

"La participation du président de l'APN, M. Brahim Boughali, à cette réunion de coordination des présidents des groupes géopolitiques dénote l'attachement constant de l'Algérie à conforter sa position en tant que partenaire stratégique au sein du système parlementaire internationale et témoigne de son rôle central dans les équilibres internationaux au service des peuples des pays en développement et en faveur de la souveraineté des Etats et de la lutte légitime pour l'autodétermination et le développement", souligne le communiqué.

Dans le cadre des travaux de la 150e Assemblée de l'UIP, le vice-président de l'APN et ancien président du groupe géopolitique africain, M. Monder Bouden, a procédé à l'installation du comité de travail chargé de formuler la clause consensuelle d'urgence relative au groupe, sous la présidence de M. Jacob Mudenda, président du Parlement du Zimbabwe, tout en lui conférant les prérogatives nécessaires pour coordonner et unifier les vues avec les autres groupes géopolitiques, notamment arabe.

L'une des principales organisations parlementaires mondiales, l'UIP s'emploie à unifier les efforts des Parlements autour de questions communes et oeuvre pour la justice et le développement durable aux plans régional et international.

La dynamique du groupe géopolitique africain reflète "une prise de conscience croissante de la nécessité de faire entendre la voix du Sud dans les fora parlementaires internationaux", précise le communiqué.

Soulignant l'importance de "la complémentarité arabo-africaine en tant que force de proposition et d'équilibre dans un monde erratique", la même source a rappelé que l'Algérie s'emploie à renforcer cette complémentarité à travers "son soutien constant aux positions consensuelles et son accompagnement des initiatives de rapprochement des vues au service des causes des peuples opprimés, à leur tête la cause palestinienne".