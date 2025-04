Algérie: Rebiga s'entretient avec plusieurs ministres et responsables d'organisations internationales

Le ministre des Moudjahidine et des Ayants droit, M. Laïd Rebiga, s'est entretenu, à Berlin en marge de sa participation aux travaux du Sommet mondial sur le handicap tenu les 2 et 3 avril 2025, sous la co-présidence de l'Allemagne, de la Jordanie et de l'International Disability Alliance (IDA), avec plusieurs ministres et responsables d'organisations internationales, a indiqué un communiqué du ministère.

Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de participer, en compagnie du ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi, au Sommet mondial sur le handicap, M. Rebiga a eu, en marge de cet événement, des entretiens bilatéraux avec la ministre du Développement social et de la Famille de l'Etat du Qatar, Mme Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi, le ministre des Affaires sociales de la République tunisienne, M. Issam Lahmar, la ministre des Affaires sociales de l'Etat de Libye, Mme Wafa El-Kilani, la ministre du Développement social de l'Etat de Palestine, Mme Samah Abderrahim Hussain Hamad, ainsi qu'avec la ministre de la Famille et des Services sociaux de la République de Turquie, Mme Mahinur Ozdemir, précise-t-on de même source.

Ces rencontres bilatérales ont permis d'évoquer les relations historiques avec ces pays frères, ainsi que les relations de coopération bilatérale et l'échange d'expériences et d'expertises pour améliorer la prise en charge des personnes à besoins spécifiques et favoriser leur insertion dans la vie socioéconomique et leur contribution au développement durable, ajoute le communiqué.

Le ministre des Moudjahidine a rencontré également des représentants d'organisations régionales et internationales, à l'instar du Directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, du responsable mondial Handicap et Développement au sein du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), M. Gopal Mitra, et de la Secrétaire générale adjointe de la Ligue arabe, Dr Haifa Abu Ghazaleh, conclut le communiqué.