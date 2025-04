Tunisie: Préparatifs pour la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'eau

Tunis — La Conférence des nations Unies sur l'eau sera co-organisée par les Emirats arabes unis et le Sénégal. Elle se tiendra aux Émirats arabes unis, du 2 au 4 décembre 2026, alors qu'une réunion préparatoire à la Conférence devrait avoir lieu à Dakar, en décembre 2025 ou en janvier 2026.

Alors que l'ONU reconnait l'accès à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène comme un droit fondamental, 2,2 milliards de personnes dans le monde ne disposent toujours pas d'eau potable gérée en toute sécurité, dont 703 millions n'ont pas de service d'eau de base et 3,5 milliards de personnes ne disposent pas d'installations sanitaires gérées en toute sécurité, selon des statistiques de 2022. Egalement, deux milliards de personnes ne disposent pas d'installations de base pour le lavage des mains.

Les préparatifs pour la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026, ont déjà démarré, à l'occasion de la 41ème réunion d'ONU-Eau, qui s'est tenue, les 2 et 3 avril 2025 à Rome en Italie. Les représentants des deux pays hôtes ont souligné, dans la capitale italienne, que cet évènement sera axé sur l'objectif global d'accélération des progrès vers l'Objectif du développement durable numéro 6 (ODD 6) qui vise un accès universel et équitable à l'eau potable, à l'hygiène et à l'assainissement d'ici 2030, en particulier pour les populations vulnérables.

Il stipule une gestion durable de cette ressource, et mentionne la réduction du nombre de personnes souffrant de la rareté de l'eau. La notion de gestion transfrontalière de cette ressource est perçue, dans le cadre de cet objectif, comme essentielle à la gestion durable et favorable à la paix et à la coopération.

Selon Madhushree Chatterjee, Secrétaire d'ONU-Eau, citée dans un bulletin de l'Institut international du développement durable (IISD), les États membres, le système des Nations Unies et les parties prenantes ont été invités à apporter leur contribution pour la prochaine Conférence sur l'eau, jusqu'au 11 avril 2025. Un projet de note d'information sera diffusé aux États membres de l'ONU, le 12 mai et ceux-ci seront informés début juin.

Le 9 juillet 2025, le Président de l'Assemblée générale des Nations Unies tiendra une consultation et les thèmes des dialogues interactifs seront finalisés. Plusieurs thèmes seront abordés lors de la Conférence des Nations Unies sur l'eau, dont l'eau pour la santé, l'eau pour le développement durable, l'eau pour le climat, la résilience et l'environnement, et l'eau pour la coopération.

D'autres thèmes liés seront aussi abordés tels que la pollution, les droits de l'homme, la sécurité ou l'alimentation, la gestion intégrée de l'eau et aussi l'agriculture et la transformation du système agroalimentaire, la résilience de l'eau et des terres, les eaux usées et autres.

Les participants à la 41e réunion d'ONU-Eau ont décidé que la 42e réunion d'ONU-Eau serait organisée par l'Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche (UNITAR) à Genève du 30 septembre au 1er octobre 2025.