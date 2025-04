Congo-Kinshasa: La sécurité et les projets de développement au centre des échanges entre le ministre de l'Intérieur et la population de Butembo

En visite dans le Grand Nord de la province du Nord-Kivu, le ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a échangé, le vendredi 4 avril, avec les représentants des différentes couches sociales de la population de Butembo.

Ces discussions ont porté sur deux axes majeurs : la situation sécuritaire dans la région et les projets de développement socioéconomique.

Lors de cette rencontre, le ministre de l'Intérieur a reconnu certaines failles expliquant la situation actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo, notamment une mauvaise gestion du mécanisme de mixage et de brassage des anciens combattants. Cette gestion hasardeuse a permis l'infiltration du système de défense et de l'administration publique par des forces ennemies.

Jacquemain Shabani a insisté sur l'urgence de mettre un terme définitif à la guerre qui déchire le pays depuis des années :

« Notre classe politique est infiltrée par les forces ennemies, tout comme notre système de défense et de sécurité, ainsi que notre administration. Le Président de la République tient à ce que, cette fois-ci, cette guerre se termine une fois pour toutes, afin de sauvegarder la souveraineté de notre pays. Cela permettra de doter notre pays de forces de défense et de sécurité, et d'une administration politique et territoriale pleinement dévouées à la protection de notre population et de notre territoire ».

Les représentants de la population présents à cette rencontre ont exhorté le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, à déployer tous les efforts nécessaires pour reconquérir les territoires congolais encore sous occupation des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda.