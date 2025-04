Ile Maurice: Noëlline Drack signe «passionnée et porteuse de lumière»

Noëlline Drack lance officiellement son deuxième livre demain. «Passionnée et porteuse de lumière» sera bientôt disponible en librairie.

Après nous avoir proposé «De l'abime à l'éternité» en 2023, Noëlline Drack revient avec un deuxième livre intitulé «Passionnée et porteuse de lumière». Ces deux ouvrages ont trait à l'être humain et à son parcours. Diplômée en sciences sociales, avec une spécialisation en psychologie, et titulaire d'une maîtrise en gestion des ressources humaines, elle occupe, aujourd'hui, le poste de responsable des Ressources humaines et depuis 2021, elle anime «Mon Histoire» sur Oui Radio, une émission dédiée aux témoignages de vie et aux parcours inspirants.

Son parcours personnel n'a pas toujours été simple. Divorcée et mère de deux enfants, elle a surmonté des épreuves telles que la dépression et des combats intérieurs. Ce sont ces expériences de vie, et aussi ceux d'autres personnes qu'elle a rencontrées, notamment grâce à l'émission qu'elle anime, dont qu'elle s'inspire. Ses thématiques sont la résilience et la spiritualité.

Elle a ainsi remarqué qu'on a tendance à mettre des bâtons dans les roues de personnes passionnées et à les empêcher d'atteindre leur but final. «Quand une personne a réussi dans la vie, les gens n'ont tendance qu'à voir la réussite ou la chance qui l'a menée jusque-là. Ils ne voient pas tous les sacrifices derrière. Et c'est souvent les gens les plus proches de nous, qui ont tendance à montrer une certaine jalousie. Dans ce livre, je veux mettre en garde les personnes, qui ont une passion. Il faut être prudent. Ce n'est pas parce que vous avez une passion pour quelque chose que tout le monde autour de vous est content pour vous. Il est important de bien voir son cercle d'amis et de s'entourer de personnes qui vous encouragent et non l'inverse», explique Noëlline Drack.

L'auteure ajoute que quand une personne passionnée veut commencer un projet, il y aura plusieurs personnes qui vont lui dire «Ayo, ne fait pas ça» ou encore «tu ne vas pas y arriver». «Et dès les premières épreuves, cette personne passionnée va baisser les bras car elle va croire que les autres ont raison.»

Au cours de sa carrière, elle a constaté que, bien souvent, la négativité occulte la lumière. «Je vois de la dépression, de la violence. Il y a beaucoup de négativité. Je pense que la passion peut faire la différence et apporter un peu de lumière pour contrebalancer toute cette négativité. Une personne qui arrive à vivre sa passion dégage une lumière et peut aider les autres à faire de même, et à leur tour devenir porteurs de lumière», explique-t-elle.

«Passionnée et porteuse de lumière» veut être un message d'espoir et d'encouragement. «J'ai envie de dire aux gens que s'ils ont un rêve, d'y aller et de ne pas laisser la vision des autres les définir. Beaucoup de gens n'ont pas de but dans leur vie mais si vous vous en avez, alors ne laissez personne vous décourager et malgré les défis, les persécutions et les dissuasions, gardez les yeux fixés sur votre objectif», conclut-t-elle.