Ile Maurice: Sahid Maudarbocus à la tête des recrutements dans les collectivités locales

Ancien ambassadeur de Maurice en Egypte, militant de longue date ayant occupé les fonctions d'adjoint au maire de la ville de Vacoas/Phoenix en 1977, puis maire en 1978 et 1983, le Dr Sahid Maudarbocus a été nommé cette semaine président de la Local Government Service Commission (LGSC) pour une période de trois ans.

Agé aujourd'hui de 80 ans et ayant continué à exercer comme médecin généraliste dans le privé, Sahid Maudarbocus affirme qu'il est prêt à relever le défi d'autant plus qu'il a une longue expérience dans l'administration régionale. «Dans le passé, à la mairie de Vacoas/Phoenix, j'ai eu l'opportunité de travailler avec plusieurs catégories d'employés de différents départements et j'ai présidé plusieurs comités, je connais donc très bien les rouages du local government», nous dit Sahid Maudarbocus.

Avant de faire son entrée dans la politique, il a été médecin à l'hôpital de Candos puis à l'hôpital Jeetoo. Il affirme qu'il est toujours resté fidèle au MMM, et qu'il prend ses nouvelles fonctions au sein de la LGSC très au sérieux. «Selon les dispositions de la Local Government Service Act, moi comme président, et les autres membres, nous devons nous occuper du recrutement au sein des municipalités et des Districts Councils, mais aussi tout ce qui touche à la promotion, aux transferts, aux pensions, etc. des employés.»

Comme pour toutes les institutions, Sahid Maudarbocus est d'avis que les autorités locales ont le devoir de se servir des ressources mises à leurs dispositions pour le bien-être des citadins, d'où l'importance de recruter les bonnes personnes pour tous les postes au sein des municipalités. «Ce nouveau challenge est très intéressant dans le sens où je vois cette mission de recrutement de la plus haute importance car nous devons fournir aux municipalités et aux Districts Councils de bons éléments afin que de leurs côtés ils puissent donner un meilleur service aux citadins et aux habitants des différentes régions rurales du pays. En fait nous rendons un grand service aux gens en choisissant the right man in the right place. Si on ne choisit pas les bonnes personnes, tout se passe mal», tient encore à préciser Sahid Maudarbocus.