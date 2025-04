Algérie: Campagne moisson-battage 2024-2025 - Cherfa insiste sur une action proactive et de proximité pour assurer la réussite de l'opération

ALGER — Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, a insisté, samedi à Alger, sur l'importance d'une action proactive et de proximité pour la réussite de la campagne moisson-battage 2024-2025, dont le lancement est prévu en mai prochain depuis les wilayas du sud, saluant les nouveaux acquis relatifs au renforcement des capacités de stockage et au parc de transport des céréales.

Présidant une rencontre nationale avec les directeurs des coopératives de céréales et de légumes secs (CCLS), et le directeur général de l'Office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC), en présence des cadres spécialisés, le ministre a indiqué qu'au vu "des conditions propices en termes d'encadrement technique et des fortes précipitations enregistrées lors de saison labours-semailles, tous les acteurs sont appelés à se préparer pour une action proactive et de proximité afin d'assurer la réussite de la saison moisson-battage", ajoutant que cette rencontre tend à "mettre en place une feuille de route regroupant les différents intervenants dans l'opération de moisson pour assurer le succès de la saison agricole".

"260 centres de proximité de stockage des céréales seront réceptionnés d'ici juin prochain, pour atteindre une capacité de stockage globale de 17 millions de quintaux", a fait savoir M. Cherfa, précisant que 65 centres seront réceptionnés durant ce mois d'avril, tandis que 99 autres seront réceptionnés en mai.

Il a, à cet égard, souligné l'impact positif de ces centres pour garantir un stock suffisant de produits stratégiques.

Le parc roulant de transport de l'OAIC a été renforcé par 120 nouveaux camions de grande capacité de charge, qui s'ajoutent à sa flotte forte de plus de 1500 camions, ce qui permet, selon le ministre, de renforcer la campagne de moisson-battage dans les wilayas du Sud, où la superficie cultivée cette saison a atteint 149.000 hectares, soit une hausse de 40.000 hectares par rapport à la dernière saison agricole.

A cet effet, M. Cherfa a donné des instructions aux cadres des CCLS et de l'OAIC, pour l'entretien et le bon réglage des moissonneuses-batteuses, soulignant que l'entretien du matériel agricole avant le lancement de la campagne moisson-battage permettra d'optimiser la qualité de la récolte.

Il a également mis l'accent sur une bonne préparation pour la réception de la production, en aménageant des espaces de stockage pour assurer une plus grande fluidité dans la réception des produits, tout en veillant à réunir des conditions favorables à l'agriculteur en vue de lui permettre d'attendre sereinement son tour pour livrer sa production.

Le ministre a, en outre, mis en exergue l'importance d'une action proactive pour permettre aux agriculteurs de livrer leurs productions aux CCLS conformément au cahier des charges établi entre les deux parties.

Dans ce cadre, M. Cherfa a rappelé l'accompagnement qualitatif assuré par son secteur aux agriculteurs, notamment en matière d'engrais et de semences subventionnés, outre les nombreuses facilités accordées en termes de prêts.

La rencontre a également été ponctuée par plusieurs interventions présentées par des cadres des CCLS et de l'OAIC sur les préparatifs de la campagne moisson-battage 2024-2025 à travers l'ensemble du territoire national.