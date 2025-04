Sénégal: Diourbel - Le gouverneur annonce l'implantation d'une usine d'assemblage de véhicules militaires à Touba

La région de Diourbel a célébré ce vendredi 65eme anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale .Elle devrait jouer un rôle très important dans la quête de notre nation va jouer un rôle prépondérant dans la quête de notre nation d'accéder à la souveraineté industrielle et technologique de nos forces de défense et de sécurité avec l'implantation prochaine d'une usine d'assemblage des véhicules militaires dans le département au niveau de la zone industrielle de Touba dans le département de Mbacké.

La région de Diourbel sera doté d'une unité d'assemblage de véhicules militaires dans la zone industrielle de Touba, dans le département de Mbacké. Le Gouverneur de la région de Diourbel Ibrahima Fall qui présidé le défilé du 4 avril l'a dit : « La région devrait jouer un rôle prépondérant dans la quête de notre nation à la souveraineté industrielle et technologique de nos forces de défense et de sécurité.

Le thème de cette année « Vers la souveraineté industrielle et technologique de nos forces de défense et de sécurité incarne notre volonté collective de réduire notre dépendance extérieure, renforcer notre autonomie stratégique et doter nos forces de défense et de sécurité d'outils modernes conçues et produits localement ». Force est de constater que cette ambition est en parfaite adéquation avec la vision du nouveau référentiel et l'agenda national de transformation Sénégal 2050, à savoir une nation souveraine, juste et prospère dans des valeurs fortes. Et il poursuit : « deux temps forts ont marqué cette célébration. Il s'agit de la retraite aux flambeaux qui a illuminé nos vies symbolisant ainsi la lumière de la liberté conquise par nos aïeux portée par les forces vives de notre région.

Le défilé civil et militaire nous a offert un spectacle d'une rare beauté réunissant toutes les forces vives de la nation. Il a témoigné l'union sacré entre le peuple et les forces de défense et de sécurité ». Le gouverneur de Diourbel n'a pas manqué de remercier le commandant de la zone militaire 7, à travers sa personne, toutes les forces de défense et de sécurité qui « abattent un travail remarquable pour notre sécurité et notre stabilité ».

Pour rappel il y a 15 écoles de Diourbel qui ont participé au défile civil mais aussi la présence d'un peloton du GMI. C'est le commandant de l'école des officiers d'active de Thiès, le capitaine Moustapha Ndiaye, qui a dirigé le défilé militaire en présence du représentant du commandant de la zone militaire 7, le colonel Mathieu Diogoye Sène.