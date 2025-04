Sénégal: Bassirou Diomaye Faye, président de la République - « Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence... »

Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a présidé hier, vendredi 4 avril le défilé célébrant le 65e anniversaire du Sénégal à la souveraineté internationale, en présence de ses homologues de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, de la République islamique de Mauritanie, Mohammed Ould Ghazouani, et du vice-président du Nigéria, Kashim Shettima.

Au terme de ce défilé, le Chef de l'Etat a invité ses compatriotes à se préparer à faire face aux menaces, en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix car, dit-il, les périls sécuritaires transcendent les frontières.

« Nous devons nous préparer à faire face aux menaces en parfaite intelligence avec nos voisins et tous les pays épris de paix car les périls sécuritaires transcendent les frontières ». Ces propos sont du Président de la République Bassirou Diomaye Faye. Il s'exprimait hier, vendredi 4 Avril au terme du défilé marquant le 65e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Il a invité ses compatriotes à davantage collaborer avec les FDS pour faire face aux menaces multiformes. « La symbiose entre civils et militaires et paramilitaires témoigne de la vitalité du concept Armée-Nation, qui symbolise la cohésion nationale que nous devons sans cesse cultiver et préserver dans un environnement de turbulence », a rappelé le président Faye.

Selon lui, le « monde d'incertitudes persistantes », avec l'expansion du terrorisme et d'autres menaces transversales justifie la montée en puissance des armées sénégalaises et des investissements dans les équipements militaires. Il a ainsi promis de continuer sur cette lancée pour assurer la défense et la sécurité du Sénégal, ainsi que sa stabilité, dans le cadre d'une coopération régionale et internationale.

Il a également exprimé sa "sympathie sincère" et son "profond désir de coopération, avec ses homologues des pays limitrophes, dans une perspective de bâtir un univers de paix et de développement harmonieux indispensable au bonheur des hommes et des peuples. « Je voudrais vous demander, chers hôtes, de bien vouloir accepter de vous faire les interprètes auprès des peuples et des gouvernements que vous représentez de notre sympathie sincère et de notre profond désir de coopération pour bâtir cet univers de paix et de développement harmonieux indispensable au bonheur des hommes et des peuples", a-t-il soutenu.

« Votre présence ici traduit notre attachement commun aux relations historiques d'amitié fraternelle de parenté, de voisinage et de coopération conviviale entre nos pays3, a salué le chef de l'Etat. Le chef de l'État Bassirou Diomaye a par ailleurs félicité les Forces de défense et de sécurité (FDS), pour la parfaite organisation du défilé « impeccable ».

« J'exprime ma grande satisfaction au ministre des Forces armées, au chef d'état-major général des armées, au haut-commandant de la Gendarmerie nationale, ainsi qu'à l'ensemble des commandants des forces de défense et de sécurité, y compris le commandant de la zone militaire numéro 1 de Dakar pour l'excellente organisation du défilé. Félicitations à toutes les forces de défense et de sécurité », a-t-il laissé entendre.