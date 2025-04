Afrique: Relance de la MIBA - Une délégation de l'UGP au Botswana pour s'inspirer du modèle botswanais dans le secteur du diamant

Une délégation de l'Unité de gestion de projet d'appui financier de l'État pour la relance des activités de la MIBA (UGP-MIBA) s'est rendue au Botswana pour échanger avec des responsables locaux et s'inspirer du modèle de ce pays dans le secteur du diamant.

De la Chambre de commerce botswanaise au ministère des Mines et de l'Énergie, en passant par plusieurs entreprises, dont la Debswana Diamond Company, la délégation congolaise, menée par Mme Joëlle Kabena, coordonnatrice de l'UGP-MIBA, a dialogué avec des acteurs du secteur minier pour comprendre le modèle de réussite exceptionnelle du Botswana dans l'industrie diamantifère.

Premier producteur africain de diamants et deuxième au niveau mondial, le Botswana bénéficie d'un partenariat avec De Beers depuis 1971, reposant sur une clé de répartition des revenus et de l'actionnariat évolutive entre les sociétés nationales de production et de commercialisation de diamants.

« La réussite de la relance de la MIBA repositionnera cette entreprise du Portefeuille de l'État parmi les grands producteurs mondiaux de diamants. Elle retrouvera ainsi son rôle de levier de croissance économique, de création d'emplois et de contributeur important au budget de l'État, conformément à la vision du Président de la République. Le modèle botswanais est pour nous une grande source d'inspiration », a expliqué Joëlle Kabena.

Elle a également précisé :

« L'UGP-MIBA ne se substitue pas à la MIBA. Nous préparons le terrain à travers l'unité de coordination que j'ai la chance de diriger, avec le soutien du Comité de pilotage. Nous collaborons avec la MIBA et, dans un avenir proche, avec les communautés locales, notamment les femmes et les jeunes, pour concrétiser la relance des activités minières de la MIBA ».

Capacités techniques et perspectives pour la MIBA

Un représentant de la Direction technique et d'exploitation de la MIBA SA, également membre de la délégation, a apporté plus de précisions sur le fonctionnement actuel de la société :

« La MIBA est prête à collaborer avec des partenaires capables d'améliorer ses capacités techniques en matière d'exploitation et de sécurisation du polygone minier. La réussite de la relance repose sur une viabilité économique et commerciale renforcée, ainsi que sur une chaîne d'approvisionnement mondiale plus fluide ».